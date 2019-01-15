Гороскоп на 16 января 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 16 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.
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Овен
Овнов ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.
Телец
Готовьтесь к неожиданностям. Сегодня будет много сюрпризов.
Близнецы
Звезды советуют: позаботьтесь о своем здоровье. Если вы замечаете что-то неладное или чувствуете себя действительно плохо, лучше останьтесь дома.
Рак
Проведите этот день в компании друзей. Отдохните от проблем и позвольте себе расслабиться.
Лев
Не стоит идти на риск. Отложите ненужные дела и встречи на другое время, и займитесь тем, что приносит прибыль.
Дева
Сегодня ваш труд на роботе будет достойно оценен, а коллеги станут ближе в общении.
Весы
Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались.
Скорпион
Прежде чем принять какое-либо решение, взвесьте все "за" и "против", и успех непременно будет с вами.
Стрелец
Звезды советуют: если хотите что-то поменять в своей жизни — действуйте.
Козерог
Не прячьте в себе эмоции и мысли, делитесь ими с родными людьми.
Водолей
Водолеям стоит заняться запланированными делами и не отвлекаться на пустые разговоры.
Рыбы
Не огорчайтесь по пустякам. Скоро все наладится.
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