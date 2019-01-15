Гороскоп на 16 января 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 16 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Овнов ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Телец

Готовьтесь к неожиданностям. Сегодня будет много сюрпризов.

Близнецы

Звезды советуют: позаботьтесь о своем здоровье. Если вы замечаете что-то неладное или чувствуете себя действительно плохо, лучше останьтесь дома.

Рак

Проведите этот день в компании друзей. Отдохните от проблем и позвольте себе расслабиться.

Лев

Не стоит идти на риск. Отложите ненужные дела и встречи на другое время, и займитесь тем, что приносит прибыль.

Дева

Сегодня ваш труд на роботе будет достойно оценен, а коллеги станут ближе в общении.

Весы

Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались.

Скорпион

Прежде чем принять какое-либо решение, взвесьте все "за" и "против", и успех непременно будет с вами.

Стрелец

Звезды советуют: если хотите что-то поменять в своей жизни — действуйте.

Козерог

Не прячьте в себе эмоции и мысли, делитесь ими с родными людьми.

Водолей

Водолеям стоит заняться запланированными делами и не отвлекаться на пустые разговоры.

Рыбы

Не огорчайтесь по пустякам. Скоро все наладится.

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