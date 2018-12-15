Гороскоп на 16 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.
Воскресенье будет благоприятным днем для активного отдыха, прогулок и общения с близкими людьми.Также некоторым знакам Зодиака будет везти в делах и на личном фронте. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.
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Овен
В выходной день просто прогуляйтесь в местах, где нет знакомых. Берегите здоровье, оградите себя от контактов.
Телец
Звезды сегодня на вашей стороне, вам будет везти в делах и на личном фронте. Вам удастся легко поладить с людьми и восхитить своими достижениями.
Близнецы
Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего.
Рак
Если вам сегодня захочется рисковать в делах, ни в чем себе не отказывайте. И если уж начали – идите до конца несмотря ни на что.
Лев
Сегодня излишняя эмоциональность может подпортить ваши отношения с любимым человеком. Выслушайте его, не критикуйте все сказанное сразу.
Дева
Благоприятный день для активного отдыха, прогулок и общения с близкими людьми.
Весы
Благоприятный день для самоутверждения. Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы.
Скорпион
Сегодня важный день для новых знакомств. Они повлияют на будущее.
Стрелец
Стрельцы, позаботьтесь о том, чтобы иметь сегодня хороший внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же даст о себе знать – попробуйте освежиться на длительной прогулке.
Козерог
Во время утреннего кофе подумайте о своих планах и о том, чего вам не хватает для счастья.
Водолей
Сегодня вам не стоит заниматься физической работой и делами, требующими сосредоточения. Просто отдохните.
Рыбы
Не отрекайтесь от любимого человека, дайте ему второй шанс. Ваш вспыльчивый характер может помешать настоящему счастью.