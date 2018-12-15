Гороскоп на 16 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье будет благоприятным днем для активного отдыха, прогулок и общения с близкими людьми.Также некоторым знакам Зодиака будет везти в делах и на личном фронте. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

В выходной день просто прогуляйтесь в местах, где нет знакомых. Берегите здоровье, оградите себя от контактов.

Телец

Звезды сегодня на вашей стороне, вам будет везти в делах и на личном фронте. Вам удастся легко поладить с людьми и восхитить своими достижениями.

Близнецы

Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего.

Рак

Если вам сегодня захочется рисковать в делах, ни в чем себе не отказывайте. И если уж начали – идите до конца несмотря ни на что.

Лев

Сегодня излишняя эмоциональность может подпортить ваши отношения с любимым человеком. Выслушайте его, не критикуйте все сказанное сразу.

Дева

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок и общения с близкими людьми.

Весы

Благоприятный день для самоутверждения. Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы.

Скорпион

Сегодня важный день для новых знакомств. Они повлияют на будущее.

Стрелец

Стрельцы, позаботьтесь о том, чтобы иметь сегодня хороший внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же даст о себе знать – попробуйте освежиться на длительной прогулке.

Козерог

Во время утреннего кофе подумайте о своих планах и о том, чего вам не хватает для счастья.

Водолей

Сегодня вам не стоит заниматься физической работой и делами, требующими сосредоточения. Просто отдохните.

Рыбы

Не отрекайтесь от любимого человека, дайте ему второй шанс. Ваш вспыльчивый характер может помешать настоящему счастью.