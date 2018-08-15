Гороскоп на 16 августа 2018: кого ожидают трудности на работе

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Среда этой недели обещает много трудностей, но людям, которые любят работать и делают это скрупулезно, она пойдет на пользу. Скорпионам, Львам и Весам придется получать приятности от всех людей, что будут встречаться на пути, тогда как Близнецам и Рыбам будет хотеться поскорее закончить этот день.

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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ОВЕН

Гороскоп на сегодня обещает вам тяжелый день. Возможны задержки на роботе, или по причине вашей общей нерасторопности, или из-за неких конкретных проблем с выполнением заданий руководства. Лучше все-таки не спешить и удовлетворить начальство, иначе последует чреда неприятностей.

ТЕЛЕЦ

Сегодня у вас нервный день. Вы то и дело накаляетесь после любой неприятной ерунды. Не нужно все воспринимать близко к сердцу – на самом деле, все не так страшно, как вам кажется. Чтобы разгрузиться, лучше заняться физическими упражнениями.

БЛИЗНЕЦЫ

У вас сегодня аврал – дома нет еды, вы никак не можете найти подходящую для работы одежду, а когда находите – случайно выльете что-то на новую блузку, или спалите юбку. С окружающими тоже нелады – они то и дело пытаются залезть к вам в душу, видя ваш напряг. Вы в ответ хотите взорваться на каждого. Переждите до завтра.

РАК

Ракам сегодня придется поработать над отношениями. В первую очередь это касается семьи – дальние родственники будут норовить выйти на контакт и это вам на руку. В дальнейшем близкость с кровными принесет выгоду.

ЛЕВ

Сегодня можете быть уверенным – удача способствует вам. Особенно это касается случайных знакомств или общений с давно забытыми друзьями. Если на улице к вас кто-то заговорит, будьте уверены – это преддверье нового прочного контакта.

ДЕВА

У вас все спокойно. После шторма пришел период затишья – можете не сомневаясь валятся на пляже, в гамаке или просто в постели – это и будет лучшим вложением сил для вас. Только когда поднаберетесь енергии, сможете с уверенностью идти дальше.

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ВЕСЫ

Сегодня Гороскоп сулит вам день с любимым. Даже если физически вы находитесь в разных городах или странах именно сейчас вы почувствуете особую связь. Вы будете думать об одном итом же и то же время и хотеть того же. Так что не упустите шанс провести этот день вместе.

СКОРПИОН

Кто-то перед вами виноват. Может быть вы об этом не знаете, может догадываетесь, но человек постоянно думает об этом. Скорее всего сегодня вас ждут извинения и даже приятные неожиданности от виноватого. Ваше дело – принять и простить.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп обещает вам смену деятельности. Слишком много всего постоянного сейчас вас окружает. Не стоит сразу делать резких движений, но подумайте о будущих переменах. Это может быть введение нового человека в круг общения, освоение дополнительного хобби или фриланс на смену основной рутинной работе.

КОЗЕРОГ

Вы – еще тот трудоголик. Именно поэтому сегодняшний день для вас – рай. Новые задания будут появляться каждый час, а вы как нельзя лучше будете их выполнять. Благодаря вашей напористости и внимательности, у вас есть шанс подняться на новый уровень – как ментально, так и в плане карьеры.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня на вас обязательно сваляться неожиданности. Приятными или ужасными они будут зависит только от вашего восприятия. Каждая из них несет новый шанс, но нужно приложить усилия. С самого утра лучше настроить себя на позитив.

РЫБЫ

Почему-то в последнее время вы не в любимчиках судьбы. Что-то случилось с вашей внутренней гармонией – впечатление будто она осталась на где-то далеко в прошлом. Все не то говорят и не так дышат, и вообще – людей вокруг вы воспринимаете как худших представителей общества. На самом деле не такие уж они и плохие – просто поищите плюсы.