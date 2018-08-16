Гороскоп на 17 августа 2018: кого ожидает неудача в этот день

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Пятница этой недели обещает много трудностей, но людям, которые любят работать и делают это скрупулезно, она пойдет на пользу. Скорпионам, Львам и Весам придется получать приятности от всех людей, что будут встречаться на пути, тогда как Стрельцам и Ракам будет хотеться поскорее закончить этот день.

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ОВЕН

Представителям этого знака Зодиака в пятницу не предстоит долгожданный отдых. К сожалению, на ваши плечи ляжет огромное количество забот, которое вам придется разгребать самостоятельно. Да, это может быть трудно, но при этом вполне разрешимо. Не вешайте нос и не спешите делать шаги навстречу своим проблемам. Тогда удача вам улыбнется.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня для Тельцов говорит им о том, что пришло время отстаивать свои интересы. Наверняка вам необходимо будет побороться не только чтобы доказать свою правоту, но еще и защитить тех, кто лично вам дорог, но при этом не может сам за себя постоять.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы долгое время были в одиночестве, но пришло время разорвать этот круг и возобновить контакты с теми, с кем еще совсем недавно были готовы пойти и в огонь, и в воду. Качественная коллективная работа может принести Близнецам неожиданно хорошую прибыль. Впрочем при негативном стечении обстоятельств и невнимательности есть шансы нарваться на опасность.

РАК

Умение Рака быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может понадобиться сегодня по отношению к близким людям. Так, гороскоп на пятницу говорит, что вам придется помогать людям, жертвуя самим собой. Но результат будет стоить всех усилий.

ЛЕВ

Властные и резкие Львы, которые привыкли руководить всеми процессами в жизни, в последнее время стали слишком мягкими по отношению к некоторым людям. Это не является чем-то плохим, но при этом полностью стирает вашу суть .Прекратите прогибаться под всех.

ДЕВА

Вероятно, Девы сегодня услышат не один крик о помощи, на звук которого будут мчаться, сломя голову. Однако, гороскоп на сегодня советует тщательно обдумать все "за" и "против" и определить, действительно ли важно пожертвовать собой ради чужого блага?

ВЕСЫ

Сегодня Весам будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло. Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдайте тем контактам, которые непосредственно касаются важных дел.

СКОРПИОН

У Скорпионов, как говорит гороскоп на сегодня, будет эмоционально насыщенный и душевно теплый день. Так, вы будете полны трепетных чувств, а также испытывать повышенную эмоциональность , которая, к тому же, будет иметь положительный характер. За серьезные дела вам сегодня может и не стоит браться. Лучше просто расслабьтесь и получайте удовольствие от происходящего вокруг.

СТРЕЛЕЦ

Прекратите использовать вымышленные рассказы для того, чтобы стать популярнее и сенсационее. Вам стоит наконец-то научиться управлять своими мыслями, чтобы не продуцировать те эмоции, о которых будете жалеть. Часто Стрельцы обвиняют всех вокруг в своих бедах - помните, виноваты во всем основном только вы сами.

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КОЗЕРОГ

Гороскоп на пятницу говорит Козерогам: не останавливайтесь. Вам принципиально важно продолжать двигаться вперед. Трудовой и моральный застой, который сейчас имеет место быть в вашей жизни, может перекочевать значительно дальше и тогда вырваться из этого плена будет заметно сложнее.

ВОДОЛЕЙ

Представители этого знака часто делают все наперекор судьбе - не торопите события, пусть все идет своим чередом и тогда вы сможете рассчитывать на ее благосклонность.

РЫБЫ

Сегодня Рыбам ни в коем случае нельзя поддаваться лени - последствия моут быть нереально тяжелыми. Добросовестно выполняйте то, что нужно, и удача улыбнется вам. Постарайтесь не конфликтовать с теми, кто определенно сильнее вас.