Гороскоп на 16-22 июля: три ужасных дня

Неделя с 16 по 22 июля будет очень контрастной: ее первая половина окажется прекрасной, в то время как вторая – связанной со множеством опасностей.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

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Очень хорошими будут понедельник и вторник, 16-17 июля. Растущая луна дает возможности укрепиться на работе, закрепиться на финансовых должностях, поменять место службы. Это лучшее время для притяжения к себе благоприятных ситуаций, связанных с карьерой и протекцией. Рекомендую больше бывать в обществе, отвечать на звонки и сообщения и не отказываться от предложений. Поначалу может показаться, что это не очень выгодно, но позже окажется, что это "то, что доктор прописал".

Это прекрасное время и для любви, амурных встреч. В эти дни вблизи затмения могут притягиваться важные люди, парни или девушки.

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Среда и четверг, 18 и 19 июля, также в целом будут благоприятными и гармоничными, особенно для решения всякого рода юридических вопросов. Это хорошее время для взаимодействия с обществом. Советую где-то бывать, что-то рекламировать, организовывать презентации. Можно сменить гардероб.

Можно принимать важные решения, подписывать договоры, особенно связанные с недвижимостью. Эти же дни хороши для вопросов имущества и финансов.

Пятница, 20 июля, попадает на срединную точку между затмениями – 13 июля и 27 июля. Поэтому, что бы вы ни планировали, всё может получаться с точностью до наоборот. Поэтому лучше не строить планы. Желательно не играть свадьбы, хоти, наверное, они уже назначены.

Рекомендую отменить важные встречи, мероприятия, потому что их итог может быть непредсказуемым и нежелательным.

В субботу, 21 июля, будет такой день, когда все сгорает и уходит в пепел. Что бы вы ни сделали, всё может в конечном итоге рушиться. Причем, события могут разворачиваться неожиданно. Но есть здесь и позитивный момент. Это лучшее время для того чтобы "испепелить" отношения с теми, с кем вы хотите расстаться.

Воскресенье, 22 июля, будет тоже сложным днем. С одной стороны, на него выпадает критический лунный день. С другой стороны, будет жесткая оппозиция между Венерой и Нептуном. Очень неблагоприятны всякого рода финансовые дела, хотя в выходной день вряд ли решают подобные вопросы. Не рекомендую делать больших покупок – можно купить что-то не то.

Жесткая оппозиция Марса к Солнцу может говорить о травматичности – могут возникать неприятности. И, наверное, в воскресенье все-таки нежелательно летать самолетом.

Что касается счастливчиков и аутсайдеров недели.

На этой неделе будет везти знакам воздуха. Водолеев на этой неделе ждет полная удача во всем, что касается отношений, любви, налаживания партнерских связей. Будут удачными и финансовые дела. Их ждет реализация задуманного, в том числе грандиозных планов, особенно в середине недели.

У Весов будет складываться благоприятная ситуация в плане работы и деятельности. Могут подвернуться большие контракты, с большими суммами. Это хорошее время, чтобы находить спонсоров.

У Близнецов будет складываться хорошая ситуация в поездках и путешествиях. Они могут спокойно отправляться в долгожданный отпуск. Им может неожиданно везти в плане горячих путевок и других благоприятных возможностей. Близнецы могут попробовать себя в игре, особенно в дни, когда будет срединная точка между затмениями – 20-21 июля. Они имеют шанс сорвать джек-пот.

В то же время сложные ситуации могут складываться у зодиакального знака Рак. Возможен кризис в семье, в отношениях с близкими. Могут быть неожиданные расставания.

Точно так же сложно может быть и Козерогам. У них неожиданно могут ухудшатся отношения с начальством, с вышестоящими. Их могут вообще увольнять.

Непростая ситуация может быть и у Овнов, особенно в плане здоровья, самочувствия, травмоопасности, и особенно в конце недели. Рекомендую быть очень осторожными, не подписывать важных документов, чтобы не попасть в финансовые аферы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июль 2018 года, а также прогноз на июль.