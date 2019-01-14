Гороскоп на 15 января 2019: кому сегодня не повезет

Гороскоп на сегодня, 15 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Вторник для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Сегодня вам покажется, что кто-то вас обманывает. Развивайте чутье — пригодится.

Телец

Вам лучше порадовать себя и побаловать близких вниманием. Вторую половину дня лучше провести на свежем воздухе.

Близнецы

Близнецам во вторник лучше посвятить время себе и заняться собственным здоровьем: лучше поберечься, чем потом жалеть.

Рак

Ракам не стоит огорчаться по пустякам. Скоро все будет хорошо.

Лев

У Львов сегодня появится возможность отдохнуть и посвятить время себе, а также близким людям, которые уже забыли как вы выглядите из-за вашей загруженности.

Дева

Девам гороскоп на сегодня сулить некое романтическое приключение, которое изменит вашу жизнь.

Весы

Весам не стоит ворошить прошлое. Сегодня для этого не лучший день.

Скорпион

Скорпионы сегодня окажутся в непростой ситуации, из которой нужно будет найти выход. Впрочем, вероятнее всего, вы справитесь.

Стрелец

Вы захотите решить финансовые проблемы, которые скопились у вас за последнее время. Впрочем, рисковать не стоит, поскольку все может стать еще хуже.

Козерог

Козерогам нужно выйти из кухни и порадовать себя обновками. Не забудьте про подарки для близких.

Водолей

Водолеям лучше не терять связь с реальностью и зазнаваться. Кажется, кто-то близкий вам завидует.

Рыбы

Рыбам стоит помечтать: отличное время для планов на будущее.

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