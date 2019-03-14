Гороскоп на 15 марта 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Рабочая неделя заканчивается и некоторым знакам Зодиака всерьез стоит задуматься об отдыхе. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой персональный гороскоп на сегодня.

Фото: lifewire.com

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ОВЕН

Овнам в эту пятницу не помешает избегать откровенного общения с коллегами, так как вы можете потерять самообладание и наговорить много лишнего. Жалеть о собственных высказываниях или поступках придется долго. Не берите на себя сегодня много - самоуверенность сейчас сыграет против вас.

ТЕЛЕЦ

Тельцам может показаться, что их близкие сегодня от них отдалились. На самом же деле это вовсе не так. Просто вам необходимо задуматься, что поможет вам сегодня наладить контакт с близкими. Сделав первый шаг, получите неожиданный, но очень приятный результат.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня вряд ли удастся найти покой. На вас буду возлагаться большие надежды, посему попытайтесь не разочаровать людей, которые в вас верят. При этом имейте в виду, удача на вашей стороне!

РАК

Те, кто родился под созвездием Рака, могут сегодня смело отправляться на отдых и бросать все дела. Именно пятница этой недели обещает вам настоящий релакс и эмоциональную разгрузку. Пользуясь таким шансом, постарайтесь провести день вместе со своими близкими и друзьями.

ЛЕВ

Судьба приведет сегодня Львов к весьма неожиданным выводам, которые помогут понять некоторые важные вещи. При этом, как говорят звезды, новые открытия будут исключительно приятными. Не сопротивляйтесь интересным предложениям, даже если они на первый взгляд не принесут вам ожидаемой радости.

ДЕВА

Девам гороскоп на сегодня обещает насыщенную и продуктивную пятницу, однако это совсем не означает, что она будет легкой. Возможно, ваши близкие именно сегодня "выкинут" какой-то неожиданный сюрприз, который параллельно может создать некоторые проблемы.

ВЕСЫ

Представителям этого знака стоит уделить сегодня время домашним делам, так как в последнее время вы совершенно запустили свой быт. Вечер пятницы самое время, чтобы уделить этому внимание. Днем - приберитесь на рабочем месте.

СКОРПИОН

Представители этого знака Зодиака в пятницу просто обязаны заняться собственным хобби. Вы уже давненько не уделяли внимание своим любимым занятиям и, скорее всего, из-за этого чувствуете себя неуверенно, словно "в тисках". Просто отвлекитесь от привычных забот и постарайтесь организовать свой досуг таким образом, чтобы получить удовольствие.

СТРЕЛЕЦ

Казалось бы, сегодняшний день не предвещал никаких забот, но Стрельцам не удастся расслабиться, Гороскоп на сегодня предостерегает вас от необдуманных поступков и советуют избегать резких высказываний. Помимо этого, вы слишком требовательны к окружающим. Задумайтесь об этом.

КОЗЕРОГ

Последнее время вы слишком много берете на себя и довольно часто ваши труды не оценивают по достоинству, от этого вы только страдаете. Найдите сегодня способы расслабиться, отвлечься. Для вас это сейчас действительно важно.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи получат сегодня шанс заполучить нового друга, компаньона, который сыграет важную роль в их жизни. Вы будете крайне удивлены внезапному вниманию к своей персоне, но помните - вы этого сейчас заслуживаете.

РЫБЫ

Рыбам гороскоп на эту пятницу обещает массу интересных событий: новые и крайне неожиданные знакомства, новые места и новые впечатления. Сделайте смелый шаг, о котором раньше даже не задумывались, вы не пожалеете о содеянном.

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