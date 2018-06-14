Гороскоп на 15 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 15 июня 2018 года.
Пятница может оказаться весьма нелегким днем для многих знаков зодиака, в частности, Скорпионов и Козерогов. Однако, если правильно подойти к решению проблем, вы сможете разобраться с любыми трудностями. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.
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ОВЕН
Овнамзвезды обещают весьма непростой, но зато очень насыщенный день. Возможно, вы столкнетесь с некоторыми трудностями, а также представителям знака прийдется сглаживать конфликты, которые даже не провоцировали. Гороскоп на сегодня советует вам быть максимально сдержанным и мыслить рационально.
ТЕЛЕЦ
Тельцам астрологи рекомендуют сегодня не перенагружать себя физическим трудом, так как это может негативно сказаться на их здоровье. Постарайтесь воздержаться сегодня от слишком активных развлечений и следиите за своим самочувствием.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов, как ни странно, но именно в пятницу наступает период, благоприятный для заключения удачных финансовых сделок или подписания договоров. Возможно, именно сегодня вам поступит столь заманчивое предложение, от которого будет сложно отказаться.
РАК
Представители этого знака в пятницу могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Однако, гороскоп на сегодня для Раков обещает огромную поддержку со стороны близких, которые помогут разобраться со всеми возникшими неурядицами.
ЛЕВ
Львы довольно долго мечтали к приходу этого дня, и вот - пятница стучится в ваши двери. Наверняка у вас были грандионзые планы, и, если верить звездам, они обязательно сбудутся. Главное, уверенно идти к своей цели и успеть законить все будничные дела преждевременно.
ДЕВА
Сегодняшний день потребует от вас отвественного отношения к некоторым вопросам. Возможно, они будут носить деловой или личный характер, но в любом случае это может стать настоящим испытанием. Девам стоит правильно расставить приоритеты.
ВЕСЫ
Для представителей этого знака наступил напряженный день для решения финансовых вопросов. Гороскоп на пятницу говорит, что сегодня - не самый благоприятный день для поиска дополнительных источников дохода, так как существует очень большой риск оказаться жертвой обмана.
СКОРПИОН
В последнее время Скорпионы сталкиваются с многими трудностями, но гороскоп на сегодня говорит, что вам под силу разобраться с ними и грамотно расставить все точки над "i". Вероятно, вам придется неплохо постараться, но не вешайте нос - все получится, так как звезды на вашей стороне.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь с пониманием и большим доверием относиться к окружающим, они в этом сегодня нуждаются, как никогда прежде. Не рубите с плеча и не прибегайте к оценочным суждениям, поскольку это может обидеть ни в чем не виновных людей.
КОЗЕРОГ
Представителям этого знака предстоит сегодня важный разговор, который может в корне изменить их жизнь. Прислушайтесь к тем, кто пытается достучаться к вам и постарайтесь проявить максимальную сдержанность и мягкость. Гороскоп на сегодня обещает вам приятный сюрприз под конец дня.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи в последнее время испытывают ощутимое напряжение в семейной жизни. У вас не ладятся отношения ни с родными, ни со вторыми половинками, но винить их в этом не стоит. Иногда вы бываете слишком резки, прямолинейны и упрямы, поэтому стоит немного сбавить напор.
РЫБЫ
Пятница, несмотря на то, что является последним рабочим днем для большинства, потребует от Рыб особой ответсвенности и организованности. Старайтесь тщательно контролировать все процессы, которые вокруг вас происходят, иначе присутствует большой риск ошибок.
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