Гороскоп на 15 декабря 2018: каким будет сегодня выходной

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому можно рассчитывать на помощь, а кто сможет осуществить свою мечту.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Овны сегодня смогут удивить начальство и отлично провести вечер. Сегодня лучше подальше держаться от огня.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит наладить семейные связи и попросить прощения у дальнего родственника, который до сих пор затаил обиду..

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня придется довериться близкому человеку и даже принять его помощь. Это возродит в вас веру в семейные отношения.

РАК

Ракам не стоит сегодня увлекаться алкоголем. Лучше всего провести вечер в домашней обстановке.

ЛЕВ

Львам придется немного повздорить с начальством, чтобы объяснить свою точку зрения. Со временем к вам придет авторитет.

ДЕВА

Девы сегодня станут на шаг ближе к осуществлению заветной мечты. Главное - иметь терпение и более позитивно относиться к жизни.

ВЕСЫ

У Весов сегодня день приключений. Быть может, давняя знакомая или знакомый сегодня напомнят вам о себе.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит посвятить день своей работе, чтобы достичь отличных результатов. Вечер лучше провести в романтической обстановке.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня смогут заключить выгодную сделку и заработать благодаря операциям с финансами.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется активно поработать, а вот вечер лучше посвятить спорту.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит сегодня совершать финансовые сделки и давать или брать в долг.

РЫБЫ

Рыбам стоит задумать, сколько усилий они прилагают для того, чтобы порадовать свою вторую половинку.