Гороскоп на 15 декабря 2018: каким будет сегодня выходной

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому можно рассчитывать на помощь, а кто сможет осуществить свою мечту.
Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.
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ОВЕН
Овны сегодня смогут удивить начальство и отлично провести вечер. Сегодня лучше подальше держаться от огня.
ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит наладить семейные связи и попросить прощения у дальнего родственника, который до сих пор затаил обиду..
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам сегодня придется довериться близкому человеку и даже принять его помощь. Это возродит в вас веру в семейные отношения.
РАК
Ракам не стоит сегодня увлекаться алкоголем. Лучше всего провести вечер в домашней обстановке.
ЛЕВ
Львам придется немного повздорить с начальством, чтобы объяснить свою точку зрения. Со временем к вам придет авторитет.
ДЕВА
Девы сегодня станут на шаг ближе к осуществлению заветной мечты. Главное - иметь терпение и более позитивно относиться к жизни.
ВЕСЫ
У Весов сегодня день приключений. Быть может, давняя знакомая или знакомый сегодня напомнят вам о себе.
СКОРПИОН
Скорпионам стоит посвятить день своей работе, чтобы достичь отличных результатов. Вечер лучше провести в романтической обстановке.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы сегодня смогут заключить выгодную сделку и заработать благодаря операциям с финансами.
КОЗЕРОГ
Козерогам придется активно поработать, а вот вечер лучше посвятить спорту.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям не стоит сегодня совершать финансовые сделки и давать или брать в долг.
РЫБЫ
Рыбам стоит задумать, сколько усилий они прилагают для того, чтобы порадовать свою вторую половинку.