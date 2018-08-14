Гороскоп на 15 августа по картам Таро: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 14 августа 2018 года, по картам Таро пророчит некоторым знакам Зодиака продуктивный, но довольно непростой день. Многие могут столкнуться с непониманием со стороны собеседников и интригами, которые плетутся за спиной. Провокации и конфликты также имеют место быть, при чем вы сами можете даже не иметь к их возникновению никакого отношения.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду для всех знаков Зодиака по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти

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ОВЕН - Колесо фортуны

Карта Колесо фортуны - весьма красноречивая и многогранная. С одной стороны она обозначает легкость в достижении целей, а с другой - сложность выбора и необходимость в разрешении конфликтов. Овнам гороскоп на сегодня советует следовать своей судьбе, так как наступает светлая полоса в жизни. Этот период - благоприятный, но крайне нестабильный. Представителей знака может ожидать как внезапная удача и вспышки необъяснимой гордости за себя, так и разочарования в окружающих и в обстоятельствах.

Колесо Фортуны - это карта искателей приключений, поэтому стоит рассчитывать на лучшее, но при этом быть предельно бдительным и осторожным, не злите судьбу!

ТЕЛЕЦ - Правосудие

Гороскоп по Таро на среду для Тельцов подготовил им карту Правосудия. Нет, это вовсе не означает, что вам придется оценивать поступки других, выносить им вердикты и решать кто прав, а кто виноват. Все намного сложнее - представителям этого знака Зодиака предстоит тяжелый анализ собственных действий, ведь именно сегодня важно определить, что вы делаете не так и по возможности исправить ситуацию. Или хотя бы совершить первые шаги на пути к примирению. Вам нужно нести ответственность за то, что в прошлом было совершенно не по правилам вселенной. Если же никаких серьезных ошибок допущено ранее не было - можете не бояться, вы получите то, что заслужили.

БЛИЗНЕЦЫ - Туз мечей

Туз Мечей - олицетворение силы и страсти, но именно эти чувства могут руководить вами и вести не в том направлении. Согласитесь, сочетание двух столь сильных эмоций совершенно не характерно для спокойного и умиротворенного человека. Вы определенно настроены на бунт и революцию, но они могут привести и к краху. Таро говорят, что именно в этот день Близнецы могут спровоцировать взрыв и зажечься таким огнем, который сметет все препятствия на пути к вашей цели (попутно причинив и вам немало вреда).

РАК - Шестерка денариев

Эта карта говорит о скорейших переменах в ближайшем будущем. Примечательно, что они будут направлены в лучшую сторону. Шестерка денариев означает, что потрясения и неудачи, которые преследовали накануне, уже закончились и теперь вас ждет спокойный, размеренный период. Сегодня вам положено проявить щедрость. Гороскоп на среду по Таро настоятельно рекомендует: помогите человеку, обратившемуся к вам со своей бедой, постарайтесь быть снисходительны к его проблемам, недостаткам и взглядам. В скором времени он принесет вам огромную пользу или выручит в тот момент, когда это будет крайне необходимо.

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ЛЕВ - Башня

Башня предупреждает Львов о грядущем кризисе: личностном, бытовом или финонсовом. Что-то может случиться в этот день, и это напрочь выбьет вас из колеи. При чем все происходящее спровоцировано вами же. Грядут существенные перемены, возможно нежелательные и, скорее всего, внезапные но, только расчистив себе путь, можно двигаться вперед. Придется набраться сил, убрать подальше свои комплексы, принципы и гордыню, и перешагнуть все препятствия. Львам, безусловно, будет намного легче замкнуться в себе или постараться переложить все заботы на чужие плечи, но этого делать категорически нельзя. Разозлив судьбу, вам придется жестко поплатиться за содеянное.

ДЕВА - Четверка Жезлов

Четверка Жезлов символизирует гармонию, спокойствие и новые знакомства, которые подарят вам душевное тепло и моральное удовлетворение. Вам предстоит сегодня показать себя в максимально благоприятном свете, но при этом не лицемерить и не прятать свои спорные стороны. Если вы осознаете, что хочется сделать что-то хорошее, пусть оно будет полностью безумным и выходить за рамки привычного для вас поведения - смело сделайте первый шаг. Скорее всего, это будет связано с личными отношениями и чувствами. Речь также может идти о внезапном флирте или неожиданно нахлынувшей симпатии к человеку, к которому ранее вы были холодны. Не стесняйтесь этого.

ВЕСЫ - Дама кубков

Эта карта говорит, что вы должны подготовиться к самопожертвованию, пусть даже для этого придется перешагнуть через самого себя. Гороскоп на сегодня для Весов советует набраться терпения и стойко вынести все испытания, которые подготовила вселенная. Ваше эмоциональное состояние завтра будет таковым, что вы особенно ясно ощутите душевные чаяния и потребности окружающих. Увы не исключено, что есть риск и пострадать из за чужих негативных эмоций. И все же пойдите навстречу людям. Не забывайте об интуиции, она убережет вас от сильных душевных ран.

СКОРПИОН - Десятка денариев

Десятка денариев в раскладе на сегодня для Скорпионов обозначает карту успеха. Это, пожалуй, самая удачная картина, которая могла нарисоваться в этот день перед представителями данного знака. Гороскоп на завтра советует: заключайте выгодные сделки, делайте рискованные ставки и радуйтесь своему успеху. Он непременно придет к вам, как только вы совершите правильный поступок. Более того, судьба сама пришлет вам знак, когда нужно действовать.

Будьте смелее: карты говорят, что в последнее время вы слишком осторожны, особенно в контексте своего знака. Скорпионы - прирожденные авантюристы и бунтари, которые любят эпатировать окружающих. Соответствуйте своей сущности, но делайте это с умом.

СТРЕЛЕЦ - Рыцарь мечей

Таро на ближайший день подготовило вам противоречивую карту. Она обозначает неосторожность, неловкость и высокомерие, которое может разрушить близкие связи. Конфликт - неизбежен, и непременно вы станете его героем. Подготовьтесь к тому, что если ваш соперник окажется хоть чуточку спокойнее и тверже, вам грозит крупное поражение. Спорьте только о том, в чем полностью уверенны, и не вздумайте бросаться острыми, громкими фразами, которые могут кого-то обидеть. В первую очередь ударная волна зацепит вас, а оклематься от этого будет очень непросто.

КОЗЕРОГ - Двойка кубков

Двойка кубков в раскладе Таро на среду для Козерогов является картой гармонии и душевного спокойствия. Она символизирует такие светлые процессы, как дружба, взаимная симпатия, привязанность и глубокое уважение. Вы проникнетесь этими вещами и будете целый день словно витать в облаках. Душевная легкость и творческий настрой помогут вам без зазрения совести принять жизненно важное решение, о котором вы никогда не пожалеете. Для тех, кто пока одинок, судьба готовит встречу с любовью всей жизни. Если у вас уже есть любимый человек, то вы сможете пережить с ним новый этап ваших чувств. Но не ждите, пока он придет и проявит инициативу, сделайте шаг навстречу сами.

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ВОДОЛЕЙ - Туз жезлов

Туз жезлов, выпавший вам враскладе, дает надежду на благополучный исход любого начинания. Эта карта предсказывает стабильное и гармоничное развитие ситуации, а также предупреждает о том, что за любое дело стоит браться только тогда, когда вы уверенны в серьезности своих намерений.

Гороскоп предвещает всплеск творческой энергии, хотя пока эта энергия не направлена еще на какую-то конкретную цель или проект. Неуспокоенность и неудовлетворенность существующими обстоятельствами сопровождается сильным ощущением, что появилась возможность для чего-то нового. Возможно, вам придется рискнуть, чтобы получить желаемое.

РЫБЫ - Звезда

Звезда - это карта, символизирующая надежду, мудрость и озарение. В контексте этого знака Зодиака она предрекает правильное принятие решений, которые в результате повлияют на ваше будущее (возможно весьма далекое). Произойдет что-то такое, от чего вы придете в восторг, а радость будет сопровождать вас на протяжение всего дня. Гороскоп на сегодня для Рыб говорит, что вас оберегают высшие силы - проявите благодарность к ним путем совершения хороших дел.

Если сумеете расположить к себе судьбу - вас ждет успех в любых начинаниях и вы без сомнения достигнете желаемого. Верьте в свои силы, но будьте осторожны с удачей - она весьма капризная дама!