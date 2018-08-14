Гороскоп на 15 августа 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 15 августа 2018 года для всех знаков Зодиака.

Среда традиционно станет одним из наиболее активных рабочих дней, при этом гороскоп на сегодня сулит многим знакам Зодиака отличную возможность решить как рабочие, так и бытовые проблемы и заботы. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 15 августа.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Овны в среду этой недели получат замечательный шанс отличиться в кругу коллег. Это по достоинству оценит и начальство, которое не будет долго думать над тем, чтобы предложить вам возможность дополнительно заработать. Важно помнить сегодня о мере. Буквально во всем, чем бы вы ни занимались.

ТЕЛЕЦ

Тельцы имеют сегодня прекрасную возможность найти взаимопонимание с коллегами и близкими людьми, с которыми прежде наладить отношения было не так уж просто. Конфликты остались позади.

БЛИЗНЕЦЫ

В середине рабочей недели Близнецам стоит позаботиться о незавершенных делах. Возможно, придется назначить несколько встреч, оплатить счета и разобраться с бумагами. Чем больше вопросов вы закроете сегодня, тем проще и светлее будут ваши грядущие выходные.

Новости Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

РАК

Ракам гороскоп на сегодня сулит довольно плотный график, который буквально вытеснит все планы на отдых и беззаботное времяпровождение. Поэтому сегодня важно в первую очередь сосредоточиться на личных проблемах и задачах, лишь после этого стараться подсобить другим.

ЛЕВ

Львы смогут в эту среду довольствоваться запасом энергии и весьма позитивным настроением, которое будет буквально подталкивать вас новым творческим свершениям. Не отказывайтесь совершенствовать сегодня свои навыки, а уж тем более открывать в себе новые способности.

ДЕВА

Девы вполне могут рассчитывать сегодня на продуктивный день, который вполне позволит не только решить накопившиеся проблемы, но посвятить время самообразованию, получению нового опыта. Доверяйте близким, не рубите сегодня с плеча и подглядывайте за здоровьем.

Новости Гороскоп на месяц для всех знаков Зодиака

ВЕСЫ

В эту среду Весы могут довольствоваться благоприятным днем для общения с близкими и коллегами, сегодня идеальный день, чтобы навестить родных и порадовать внезапным визитом друзей. Просить прощения сегодня будет легко, а прощать еще легче. Искренне смейтесь, делитесь мыслями и эмоциями.

СКОРПИОН

Скорпионам очень важно найти сегодня источник бодрости, боевого духа. Вам наверняка предстоят настоящие баталии в деловых вопросах, и в этом нужно будет держаться до последнего. Спросите сегодня совета у близких, попробуйте новую стратегию, однако не рискуйте попусту, не ввязывайтесь в авантюры.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам вряд ли удастся сегодня освободиться пораньше и провести вечер в кругу семьи или друзей. Вероятно, вас поглотит работа, которой придется уделить особое внимание. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня и уже довольно скоро вы убедитесь, что жертвы свободным временем не были напрасными.

КОЗЕРОГ

Козероги сегодня идеально впишутся в любую сложную ситуацию, более того, пройдут ее уверенно и с высоко поднятой головой. Однако не идите на поводу у жажды экстрима. Риск сегодня не будет оправдан.

ВОДОЛЕЙ

Еще только среда, а Водолеи уже валятся с ног от усталости. Самое время притормозить на некоторое время и позабыть о работе. Подарите себе немного отдыха и спокойствия, он необходим не только для восстановления сил, но и для сохранения здоровья.

РЫБЫ

Рыбы могут оказаться сегодня под влиянием окружающих, но ситуация не будет критичной если вы откажетесь от опрометчивых решений, а также излишней эмоциональности.