Гороскоп на 14 января 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 14 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

В первый рабочий день недели многие знаки Зодиака смогут получить долгожданные ответы на важные вопросы, которые тревожили долгое время. В целом же гороскоп на сегодня пророчит большинству довольно легкий и беззаботный как для понедельника день. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

Фото: techrepublic.com

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ОВЕН

Будьте в этот понедельник внимательны, решая вопросы или подписывая каких-либо документы и важные бумаги. Не рассчитывайте сегодня на помощь со стороны, она может наоборот сыграть против вас. Надейтесь только на свои силы и не пытайтесь увильнуть от работы.

ТЕЛЕЦ

Тельцам звезды рекомендуют провести сегодняшний день в полном уединении, посвятив свободное время обдумыванию дальнейших планов. Грамотно составленный перечень шагов и действий помогут реализовать свои намерения максимально легко и извлечь из этого крупную выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов наступил не самый легкий период - сегодня вы будете ощущать тревогу за своих близких. Они, в свою очередь, также будут нуждаются в вашей помощи и поддержке. В начале этой недели вам стоит быть максимально мягкими в общении, и, возможно, тогда вы сможете вывести любые отношения на новый уровень.

РАК

Звезды предупреждают Раков о возможной опасности, которая нависнет над ними с начала рабочей недели. Избегайте сегодня мест с большим скоплением людей, а также, при наличии такой возможности, откажитесь от дальних поездок за рулем.

ЛЕВ

Сегодня представители этого знака Зодиака получат массу новых эмоций и ощущений, которых ранее не испытывали. Также гороскоп оповещает о возможном приобретении полезных связей, которые в будущем непременно сыграют ключевую роль.

ДЕВА

Девам стоит сегодня прислушаться к своему внутреннему голосу и попытаться разобраться со всеми сигналами, которые посылает вам сознание. Вы несколько запутались, что не можете выбраться из лабиринта собственных тревог и страхов.

ВЕСЫ

Отнеситесь сегодня более внимательно к людям, которые постоянно находятся рядом с вами. Возможно, они могут как-то повлиять на вашу дальнейшую судьбу. Не грубите окружающим, их обида может сыграть вам совершенно не на руку.

СКОРПИОН

Представители этого знака могут совершить сегодня ошибку, которую исправить потом будет значительно тяжелее. Звезды рекомендуют не принимать никаких решений сгоряча. Если вам нарочито ставят палки в колеса, проявите настойчивость и твердость.

СТРЕЛЕЦ

Если вы планировали провернуть какую-нибудь финансовую операцию - самое время заняться реализацией своих планов. Гороскоп обещает Стрельцам удачный день для решения денежных вопросов, возврата долгов, возможно, даже, получения случайной прибыли.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов начинается весьма спокойное и, порой, даже скучноватое время. Наступает стабильный период на работе, в семейных отношениях все также будет просто плыть по течению. Смело поддайтесь этому ритму, не торопите события и сегодня просто отдайтесь воле обстоятельств.

ВОДОЛЕЙ

Представителей этого знака ждет довольно непростой понедельник. В первую очередь, сложности могут ждать на работе - возможно, ваше начальство будет слишком придирчивым. Более того, иногда отношение окружающих будет казаться совершенно несправедливым. Постарайтесь не впадать в отчаяние, это временная волна.

РЫБЫ

Рыбам стоит задуматься о том, какие дела они позабыли завершить вовремя. Поверьте, такие наверняка найдутся, и сегодня их непременно надо завершить. Гороскоп на понедельник говорит, что вскоре вас ожидает длительная поездка, которая может повлиять на всю дальнейшую жизнь.

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