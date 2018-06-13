Гороскоп на 14 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2018 года.

Четверг этой недели вероятно принесет некоторым знакам зодиака небольшие испытания. Самое важно в этой ситуации - собраться с силами и контролировать свои эмоции. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Если всю предыдущую неделю вы чувствовали напряжение и рабочий график лишал вас сил, то четверг порадует вас куда более размеренным темпом, сумасшедшая неделя пойдет на убыль. Главное в сегодняшнем дне - не хвататься за все и сразу, доводите все начатые дела до конца.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцы душой и сердцем преданы новым проектам и планам. Вас так и тянет к новым свершениям и рекордам. Ну что ж, вперед! Удача, силы, вдохновение, сегодня это все ваше.

БЛИЗНЕЦЫ

В какой-то момент дня вы вероятно почувствуете, что утопаете. И вам не выбраться из этого жизненного круговорота без помощи. Не время для гордыни и принципов, скорее зовите на помощь. Она подоспеет куда быстрее и окажется как никогда кстати.

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РАК

Очень неоднозначный день в эмоциональном плане ждет сегодня Раков. Не принимайте решений сгоряча, найдите силы сдержать желание высказаться, уж тем более наговорить лишнего.

ЛЕВ

Планируя свой график на этот четверг, внесите в него только самые важные и необходимые дела, для которых потребуются ваши силы. Принимая сегодня важные решения, подумайте дважды. Возможно, даже трижды.

ДЕВА

Девы могут в этот четверг столкнуться с рядом стрессовых ситуаций, которые будут связаны с выяснением отношений и близкими людьми. Вероятно, некоторые попытаются намеренно вынудить вас на конфликт. Идти ли на поводу? Решение за вами.

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ВЕСЫ

Запас силы и безоговорочная готовность с ним расстаться удивят сегодня даже вас самих. Перед Весами сегодня открыты практически все двери, однако не пытайтесь угнаться за двумя зайцами одновременно. Это приведет лишь к пустой трате энергии и времени.

СКОРПИОН

На сегодня Скорпионы могут смело планировать самые важные и даже сложные дела. Благоприятное расположение звезд сделает их куда более приятными.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов, которым сегодня предстоит выполнить ответственное задание, возможно сильнейшее энергетическое истощение. Взгляните на себя со стороны, возможно, ваши переживания и самокритика действительно чрезмерны.

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КОЗЕРОГ

Козероги рискуют сегодня окунуться в свои хлопоты и переживания настолько глубоко, что и не заметят, как окажутся в полной зависимости от проблем и потребностей окружающих вас людей. Найдите сегодня время отвлечься и отдохнуть морально.

ВОДОЛЕЙ

Звезды предсказывают Водолеям не самый благоприятный день в плане заключения сделок и организации важных встреч. Будет куда лучше, если сегодня вы посвятите себя культурному отдыху или просто общению с близкими.

РЫБЫ

Рыбам будет сложно сегодня овладеть собой в напряженной ситуации, которая сложилась в кругу коллег или друзей. Несмотря на большое желание зарыть этот никому не нужный топор войны, в данным момент лучше отступить в сторону, иначе в итоге вы рискуете остаться виноватыми.