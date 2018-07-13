Гороскоп на 14 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, субботу 14 июля 2018 года для всех знаков Зодиака.

Первый выходной день будет насыщенным и очень легким для Тельцов, Львов, Скорпионов и Козерогов, а вот Овнам придется немного потрудиться для того, чтобы ближе к вечеру появилась перспектива долгожданного отдыха. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога для всех знаков Зодиака.

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ОВЕН

В этот день Овнам придется несколько покинуть привычную зону комфорта , так как сохранить характерный им неторопливый темп не удастся. Обстоятельства заставят вас повертеться весь день, не давая ни минуты на отдых. Однако во второй половине дня все немного устаканится: вы сможете наконец выдохнуть и расслабиться в компании близких людей.

ТЕЛЕЦ

Представители этого знака Зодиака проведут день активно и интересно: много приятного общения, веселье и просто отличные впечатления вам обеспечены. Не позволяйте никому вторгаться в ваше личное пространство, особенно, если это касается работы. Выходной должен быть у всех.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь сегодня не забыть, что ваши близкие ожидают от вас каких-то конкретных шагов, иначе вы можете их потерять. Гороскоп на сегодня советует, что вам как никогда пригодится хорошо налаженное взаимодействие между родными - они станут полезными в решении некоторых дел.

РАК

В этот день мир будет казаться вам серым и скучным, а люди словно все массово настроены против вас. Дорогие Раки, на самом деле гороскоп на субботу вам пророчит довольно яркий день, если вы не будете зацикливаться на собственных проблемах.

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ЛЕВ

Львы, вы ожидали этого дня очень долго, и вот он наконец настал - попытайтесь извлечь из него максимум положительных эмоций и радости, ведь воспоминания и впечатления - это то, что остается на всю жизнь. Не обращайте внимание на мелкие неурядицы - они не стоят того, чтобы из-за них переживать.

ДЕВА

Сегодняшний ваш день будет более спокойным и размеренным, нежели все остальные дни этой недели. Суббота позволит вам расслабиться, забыть обо всех проблемах и просто провести время в свое удовольствие. Обратите внимание на своих любимых - им ценно каждое доброе слово от вас.

ВЕСЫ

Не стоит рубить с плеча - гороскоп на сегодня предупреждает вас о неожиданных последствиях, которые могут возникнуть из-за излишней резкости. Не спешите делать выводы, если не хорошо ознакомились с ситуацией, так как, скорее всего, они будут неверными и в будущем спровоцируют скандал.

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СКОРПИОН

Суббота - отличный день для того, чтобы провести его с близкими и дорогими. Вы сегодня будете настоящим искателем приключений - масса энтузиазма и желание с пользой провести каждую минуту подарят вам яркие и незабываемые эмоции.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам придется сегодня расхлебывать ту кашу, которую она заварили в течение предыдущих дней. Но, стоит понимать, что все ошибки нужно как-то исправлять, тем более, если сами в этом виноваты. Не перекладывайте вину на других - это приведет вас к разочарованию и испорченной репутации.

КОЗЕРОГ

Отличный день для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Звезды рекомендуют вам расслабиться, отключить все рабочие телефоны и просто насладиться своим личным, свободным временем. Если есть возможность - проведите день у воды - она заберет все былые переживания.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит сегодня делать какие-то глобальные покупки, да и вообще - не принимайте важных решений, так как можете допустить практически непоправимую ошибку. Вы всерьез могли стать жертвой недобросовестных людей, которые направили вас на неверный путь.

РЫБЫ

В этот день вы будете много думать: накопилось определенное количество проблем, которые могут немного омрачать ваше настроение. Однако, попробуйте сосредоточиться на приятных мыслях, это все же лучше, чем заниматься самокопанием. Воспоминания о дорогом сердцу человеке позволят обрести внутренний баланс и положительный настрой.