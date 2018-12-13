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/Астрология

Гороскоп на 14 декабря 2018: как закончится рабочая неделя

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Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Пятница этой недели многим покажется настоящим испытанием, однако для некоторых в суматохе такого активного дня будут спрятаны важные знаки судьбы и полезный опыт на будущее. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать свой гороскоп на сегодня.

Гороскоп на 14 декабря 2018: как закончится рабочая неделя

Фото: 123rf.com

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

События дня могут ввести сегодня Овнов в ступор. Суматоха и отсутствие какого-либо четко намеченного пути собьют вас с толку. При этом не опускайте руки и расшифруете в событиях этой пятницы важные знаки судьбы, которые уберегут вас от похожего сценария уже в ходе следующей рабочей недели.

ТЕЛЕЦ

Подсобите сегодня коллеге, порадуйтесь его успехам, возможно, дайте дельный совет. Это навсегда закрепит вас в рядах его надежных товарищей, к которым вы сможете обратиться за помощью в любое время.

БЛИЗНЕЦЫ

Уделите сегодня внимание вашему внешнему виду, проследите за тем, что и как вы говорите. Опрятность, ваша харизма и ясно изложенные мысли сегодня могут сыграть очень важную роль. Например, вручить вам долгожданный ключ от кабинета, на котором красуется табличка новой должности повыше.

РАК

Друзья и близкие привнесут сегодня в ваш день долю приятного сумасшествия. Это удачный день для творческих исканий, экспериментов и получения нового опыта.

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ЛЕВ

Пятница этой недели готовит для Львов ряд испытаний, в ходе которых придется проявить стойкость и моральную выдержку, даже оказать некоторое давление на обстоятельства и людей, чтобы доказать свою правоту. Ведь правда действительно на вашей стороне. Действуйте!

ДЕВА

Девам стоит отказаться сегодня от физического труда и работы, связанной с стройкой, транспортировкой, монтажом. Зная короткую но опасную тропу, обойдите ее длинной, но безопасной. Все дело в том, что сегодня повышен риск травм и жестких падений в случае риска и авантюр. Откажитесь от желания сыграть в рулетку, во всяком случае в этот раз.

ВЕСЫ

Довольно приятную пятницу могут омрачить маленькие заботы и неприятности, окружившие Весы еще на в начале рабочей недели. Вероятно, вскоре после этого они были отложены в долгий ящик, а теперь в нем просто не помещаются. Если не приступить к их решению уже сегодня, в ближайшие несколько дней они будут грозить вам моральным и физическим истощением.

СКОРПИОН

Не стремитесь сегодня получить, скорее сегодня Скорпионам придется больше отдавать. Замечаете, что вы остаетесь в проигрыше? Наверняка где-то поскупились раньше. Воспользуйтесь этим опытом и распланируйте свои ближайшие инвестиции и затраты.

СТРЕЛЕЦ

Вопреки построенным планам, Стрельцам вряд ли удастся отдохнуть. Сегодня ваши близкие потребуют от вас максимум внимания, возможны случайные гости и затянувшиеся беседы на кухне. Не избегайте этих встреч, герои сегодняшнего дня действительно нуждаются в вашей помощи, вашем понимании и поддержке.

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КОЗЕРОГ

Козерогам, вероятно, придется взяться сегодня за непривычную, возможно, даже мало приятную работу. Однако не стоит унывать, наоборот, попытайтесь проявить энтузиазм. Довольно скоро вы убедитесь, что в новом занятии скрыты важные для вас новые знания, использовать которые вы сможете уже в ближайшее время.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сейчас переживают время больших прибылей, как моральных, так и материальных, однако в эти дни вам необходимо не только получать, но и отдавать. Воспользуйтесь полученным опытом или знаниями для того, чтобы помочь близкими или дурзьям. Если у вас нет конкретных целей, на которые требуются средства, просто сделайте небезразличному для вас человеку подарок.

РЫБЫ

Пятница, которую вы так ждали, абсолютно открыт для вас. Сегодня Рыбам сопутствует успех в любых начинаниях и занятиях, пятница будет благоприятной для самообразования и получения новых знаний, для физического труда и достижения новых высот в профессиональной сфере. Лишь определитесь, куда направите сегодня ваши силы.

Тег
гороскоп 2018
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