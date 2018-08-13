Гороскоп на 14 августа по картам Таро: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 14 августа 2018 года, по картам Таро предсказывает много перемен и экспериментов с сознанием для всех знаков Зодиака. Кое-кому Гороскоп сулит много любви и комфорта, а другим представителям зодиакального круга он принесет разочарование и жестокость.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Все прогнозы Таро читайте здесь.

ОВЕН – Императрица

Эта карта несет в себе силу природы, неиссякаемый источник всякой жизни. Сейчас тот период, когда вам пора полностью окунуться в учебу, познание нового – то, что вам нужно. Вы готовы черпать информацию из любых источников и она прекрасно усваивается. Все что вам надо – немного замедлить темп, не бежать, поскольку в бешеном ритме можете не заметить, как нужное проскочит мимо.

ТЕЛЕЦ – Тройка жезлов

Тройка Жезлов объединяет в себе два начала - во-первых, это человек проделавший долгий и трудный путь и достигший, наконец, вершины, и, во-вторых, это тот, кому с высоты открылся широкий обзор окружающего мира. Вы достигли вершины саморазвития. Это не значит что пора остановится навсегда, но передохнуть – надо. Удобно умоститесь в спокойном месте с чашечкой кофе, чая или вина и просто отдохните. Обдумайте время что прошло, и путь, уже пройдённый, пофантазируйте о будущем.

БЛИЗНЕЦЫ - Башня

Башня в Таро говорит о том, что мы довольно долго считали свое положение стабильным и безопасным, и вдруг все рухнуло. Если вам казалось, что теперешние ваши отношения неизменны – присмотритесь к ним поближе. Это может касаться как дружбы, любви, так и обычных знакомых или коллег. Поймите, некоторые из своих общений вы уже переросли – не держитесь за них по привычке – на смену придёт новое, лучшее.

РАК – Десятка Жезлов

Гороскоп по картам Таро сулит вам разочарование. Об этом говорит Десятка жезлов - карта мрачного настроения, показывающая, что мы ожидали слишком многого, а теперь все наши радужные перспективы развеялись, как дым. Прекратите ожидать от отношений большего и постоянно что-то искать. Шальное гонение за любовью не приносит крепких и долгих отношений. Если вы в этот период сами – успокойтесь, ваше к вам придет, если отношения есть – передохните немного, дайте партнеру и себе время.

Новости Любовный гороскоп на август 2018 по Таро Казановы

ЛЕВ – Король мечей

Эта карта - сила острого, быстрого, тонкого ума, выражающегося здесь как в своей творческой, многосторонней и часто непредсказуемой форме, так и в форме хитрости и ироничной дерзости. Вы сейчас – всесторонний ум, который ради своего развития готов крушить любые преграды на своем пути. Цинизм и критиканство слишком часто стают вашими самыми близкими спутниками. Вы для себя - превыше всего, и раздавите каждого, вставшего на пути. Поумерьте с этим, не то все что у вас останется - собственная гордость.

ДЕВА - Рыцарь Денариев

Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, характеризуемое усердием, терпением и настойчивостью, в котором создаются вещи нужные и полезные. Если что-то не задалось – потерпите немного, приложите усилий и главное – не бросайте начатое, даже если вы только-только приступили. Если есть зацепки – используйте их, и они приведут вас к цели. Такой подход стоит проявить и в личных отношениях.

ВЕСЫ – Девятка мечей

Этот образ бессонных ночей соответствует состоянию глубокой озабоченности и подавленности. Вы сделали что-то о чем жалеете, а ваша совесть не чиста, вы постоянно чувствуете тревожность и плохо спите. Вас что-то угнетает. Неудача и крайнее отчаянье – ваши спутники в настоящем времени. Попробуйте найти причину беспокойств и поищите в себе внутреннее силы.

СКОРПИОН - Девятка Денариев

Гороскоп по картам Таро обещает Скорпионам прибыль, поскольку Девятка Денариев - карта финансового успеха, крупного и часто неожиданного выигрыша. Вам просто везет, как будто вы попали на золотую жилу – со всех сторон предлагают выгодные сделки, подработки, а также – авантюры. Если сомневаетесь над каким-то предложением, которое имеет отношение к деньгам – берите все и сразу и не задумывайтесь. Это – ваш день.

СТРЕЛЕЦ - Туз Кубков

Эта карта указывает на величайший шанс в жизни, который открывается для вас прямо сейчас. Какой он – зависит от ваших ожиданий. Вас будет сопровождать любовь – к своему делу, к окружающим вас обстоятельствам, природе, и к людям. Брак и любые отношения сейчас - счастливы и полезны как для вас, так и для партнеров. Единственное – для реализации шанса судьбы нужно будет приложить усилий.

КОЗЕРОГ - Девятка Кубков

Карта означает период, когда мы испытываем подлинную радость, купаемся в ней. Безудержное веселье – девиз вашего дня, проходит легко и беззаботно. Даже робота доставляет удовольствие, начальник не нагружает, а текущие задачи вы выполняете за считанные минуты. Хорошо есть, много пить и развлекаться наполную в маленькой или шумной компании обещает вечер.

ВОДОЛЕЙ – Верховная жрица

Верховная жрица – карта, что олицетворяет наши неосознаваемые силы — интуицию, предчувствие, часто необъяснимую, но вполне твердую уверенность в чем-то. Сегодня стоит уделять внимание подсознательным чувствам, они вас не подведут. Интуиция подскажет какой дорогой пойти, чтобы получить от судьбы то, что вам предназначено. Вам откроется древняя истина добра и зла, которая поможет вести окружающих по правильной дороге.

РЫБЫ – Смерть

Смерть — это расставание, прощание, конец. Но после этого всегда наступает новое начало. Для Рыб – это, скорее всего конец в отношениях с близкими. Да, будет больно, да, неприятно и обидно, но былое – уже дошло до крайней точки. Продолжать не было смысла. Все шаблоны поведения и маски теперь придется отбросить, и дать шанс на развитие новому "Я".

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.