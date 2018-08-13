Гороскоп на 14 августа 2018: кому сегодня поберечься

OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 14 августа 2018 года.

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Овен

Сегодня Овнам лучше активнее поработать над позитивными сторонами своего характера. Кстати, вторник неплохой день для покупок - ваш выбор наверняка окажется удачным.

Телец

Тельцов ждет трудный вторник. Сегодня вам предстоит много тяжелой и довольно нудной работы, которая отнимет много сил. Однако не стоит давать коллегам садиться на вашу шею - не бойтесь идти на конфликт, если это необходимо.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше заняться своим здоровьем. Если вас что-то беспокоит - лучше возьмите отгул и направляйтесь к врачу.

Рак

Раки, если у вас есть дети, то лучше уделите им больше внимания. Кажется, им вас очень не хватает. Кроме того, вам стоит не забывать о вашей второй половинке, которая очень соскучилась. В ином случае проблем на любовном фронте не избежать.

Лев

Львам предстоит активный день и прекрасный романтический вечер. Не стоит сегодня поднимать серьезных тем и кардинально менять свою жизнь.

Дева

Девам придется сегодня разбирать чей-то конфликт и даже выступать в роли судьи. Вечер подарит вам приятный сюрприз и хорошее настроение.

Весы

Весам стоит задуматься о своем положении в обществе. Сегодня лучше не злоупотреблять алкоголем.

Скорпион

Скорпионам предстоит много трудиться, но вечер вас приятно порадует. Вам удастся расслабиться и весело провести время со второй половинкой.

Стрелец

Стрельцам пора озаботиться самообразованием и повышением собственной квалификации. Не забивайте на учебу - знания вам скоро пригодятся.

Козерог

Козерогам будет сегодня нелегко. Вас ждет ситуация, в которой вам нужно будет отстоять свое мнение. Впрочем, вы справитесь, поскольку упертее вас только Тельцы.

Водолей

Водолеям лучше озаботиться своим финансовым состоянием. Похоже, что кто-то перестал считать деньги. Остановитесь, иначе в конце месяца вам будет туго.

Рыбы

Рыбам придется весь день решать чужие проблемы и помогать сотрудникам. То еще занятие, но кто-то же должен это делать.