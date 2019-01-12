Гороскоп на 13 января 2019: кому сегодня не повезет

Гороскоп на сегодня, 13 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.
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Овен
День будет неудачным для Овнов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.
Телец
Звезды советуют: не беспокойтесь сегодня ни о чем и постарайтесь отдохнуть.
Близнецы
В этот день вам будет сопутствовать удача. Близкие и друзья окажут необходимую поддержку.
Рак
Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались.
Лев
Самое время действовать, особенно, если вы давно хотели что-то поменять в своей жизни.
Дева
Если вы одиноки, то сегодня именно тот день, когда вы сможете встретить свою любовь.
Весы
Постарайтесь сегодня больше отдыхать. Меньше работайте и веселитесь с друзьями.
Скорпион
Не огорчайтесь по пустякам. Скоро все наладится.
Стрелец
Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций.
Козерог
Хотите добиться успеха — ищите новые варианты достижения целей.
Водолей
Сегодня вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, взвесьте все плюсы и минусы.
Рыбы
Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданную весть. Стоит быть внимательными с финансами.
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