Гороскоп на 13 января 2019: кому сегодня не повезет

Гороскоп на сегодня, 13 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

День будет неудачным для Овнов. Лучше останьтесь дома и не планируйте никаких важных дел.

Телец

Звезды советуют: не беспокойтесь сегодня ни о чем и постарайтесь отдохнуть.

Близнецы

В этот день вам будет сопутствовать удача. Близкие и друзья окажут необходимую поддержку.

Рак

Сегодня о себе напомнит человек, с которым вы давно не общались.

Лев

Самое время действовать, особенно, если вы давно хотели что-то поменять в своей жизни.

Дева

Если вы одиноки, то сегодня именно тот день, когда вы сможете встретить свою любовь.

Весы

Постарайтесь сегодня больше отдыхать. Меньше работайте и веселитесь с друзьями.

Скорпион

Не огорчайтесь по пустякам. Скоро все наладится.

Стрелец

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций.

Козерог

Хотите добиться успеха — ищите новые варианты достижения целей.

Водолей

Сегодня вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, взвесьте все плюсы и минусы.

Рыбы

Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданную весть. Стоит быть внимательными с финансами.

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