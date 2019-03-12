Гороскоп на 13 марта 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Овны, у вас появятся новые обязанности. Не отказывайтесь от помощи.

Телец

В этот день может взяться за воплощение своей сокровенной мечты, особенно той, которой вы немного боитесь.

Близнецы

Сегодня вас ждет приятная новость, возможно, речь будет идти о повышении зарплаты. Старайтесь держать от себя подальше завистников.

Рак

Близкий человек будет нуждаться в вашей поддержке. Не отказывайте, потому что вскоре помощь может понадобиться вам самим.

Лев

Благоприятный день для решения личных вопросов. Отложите все мысли о работе в сторону. Уделяйте дома все свое время любимому.

Дева

Главное — уверенность в себе. Сегодня ваши планы станут реальными, поэтому постарайтесь быть максимально продуктивными.

Весы

Весам звезды пророчат романтический день. Возможно, именно сегодня вы встретите настоящую любовь.

Скорпион

Смело беритесь за дела, которые давно откладывали в дальний ящик. Ваша инициатива будет вознаграждена начальством.

Стрелец

Судьба преподнесет вам настоящий подарок, главное — не спугните его своим настроением. Встречайте новости с улыбкой.

Козерог

Отложите ненужные дела и встречи на другое время, и займитесь тем, что приносит прибыль.

Водолей

Звезды советуют Водолеям быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитиве.

Рыбы

Начинается светлая полоса в вашей жизни. Наслаждайтесь этим периодом.

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