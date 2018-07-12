Гороскоп на 13 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2018 года для всех знаков Зодиака.

Пятница этой недели откроет для некоторых знаков Зодиака долгожданные возможности, однако все же придется приложить силы и даже показать характер. Кое-кто сегодня может получить долгожданное вознаграждение за честный труд. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Не стоит сегодня расстраиваться и принимать близко к сердцу неурядицы на работе и личной жизни. Конфликты и внезапные вспышки агрессии со стороны близких и коллег наверняка будут лишь последствиями переизбытка эмоций под конец рабочей недели. Как бы там ни сложилось, вместо ответной негативной реакции попробуйте проявить понимание и заведите простую беседу.

ТЕЛЕЦ

Тельцы рискуют в эту пятницу оказаться в информационном тупике. Вероятно источники, откуда вы черпаете информацию, не признаются вам в недостоверности данных, что может обернуться мало приятными последствиями. Будьте сегодня бдительными, не ленитесь перепроверять, как говорится, семь раз отмерь…

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам давно пора навести порядки не только в своем жилье, рабочем месте, но и в своих мыслях. Сегодняшний день как никогда станет благоприятным для того, чтобы разложить все по полочкам. В этом непременно поможет вам близкий человек, которому вы безгранично доверяете.

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РАК

Вероятно запас сил и жизненной єнергии под конец рабочей недели удивляет вас самих. Да, Раки могут похвастаться сегодня небывалой тягой к приключениям и путешествиям, однако не стоит забывать о здоровье и отдыхе. Не берите на себя больше чем сможете вынести.

ЛЕВ

Если сегодня вы почувствуете острое желание выговориться, быть услышанным, рубите его на корню. Все дело в том, что окружающие вас люди будут сегодня настолько заняты рутинными заботами, что попросту не смогут уделить вам должного внимания, из-за чего ваше обращение покажется им нытьем и жалобами на жизнь.

ДЕВА

Девы могут смело рассчитывать сегодня на долгожданный прогресс в профессиональной сфере. Последнее время вы работали, не жалея ни сил, ни времени. За это вы будете вознаграждены сполна.

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ВЕСЫ

Соберите сегодня в кулак всю свою волю и мужество, наберитесь смелости и прекратите терпеть то, что вам не по душе. Если у вас неприятности в кругу коллег, смело поднимайте эту тему. Сейчас наиболее подходящее время для кардинальных перемен в вашей жизни.

СКОРПИОН

Вероятно сегодня скорпионам придется доказывать свою правоту. Не исключено, что делать это придется на повышенных тонах. Однако не падайте духом, не робейте перед старшими по должности, особенно, если это касается финансовой сферы деятельности.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня наверняка пригодится поддержк друзей, возможно, даже помощь некоторых в вопросах вашей профессиональной сферы. Но учтите, обратившись за помощью, не спорьте и не гните свою линию, а доверьтесь тому, у кого попросили совета.

КОЗЕРОГ

За последнее время у Козерогов накопилось немало работы, которую не стоит откладывать сегодня до следующей недели. Соберитесь с силами и решите сегодня все важные вопросы. Этим самым вы не только выиграете время на следующей неделе, но обеспечите себе спокойные выходные.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям в эту пятницу стоит задуматься об отказе от вредных привычек. Если вы задумывались о переменах в жизни - ловите момент. Главное - ваше искреннее желание.

РЫБЫ

Рыбам стоит сегодня задействовать весь спектр возможностей, полезных контактов и выбить свое место под солнцем. Если вы проявите активность, не только выиграете от этого, но и придете к успеху в дальнейшем.