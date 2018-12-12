Гороскоп на 13 декабря 2018: кому сегодня будет не повезет

Гороскоп на сегодня,13 декабря 2018 года для всех знаков Зодиака.

Четверг станет для многих одним из главных дней на этой неделе, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 13 декабря.

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Овен

Овны могут расслабиться и отдохнуть. Этот день не благоприятный для новых начинаний, но он отлично подойдет для отдыха. Вам следует провести весь день дома. Остерегайтесь новых знакомств в этот день, так как они могут принести вам большие неприятности.

Телец

Если у Тельцов были большие планы на будущее - самое время их реализовывать. Этот день станет решающим: либо сейчас, либо никогда. Сегодня для вас не существует никаких преград, поэтому не сидите сложа руки, а действуйте.

Близнецы

Близнецам самое время подумать о своем здоровье, решить все накопившиеся задачи и отдохнуть. Несмотря на то, что эта неделя была сложной этот день будет очень продуктивным.

Рак

Ракам необходимо отложить все важные дела на другой день. Сегодня не лучшее время для решения важных задач. Лучше провести этот день в одиночестве, помедитировать и подумать о будущем.

Лев

Львам следует быть осторожными. Идеальный вариант - провести четверг с близкими друзьями или семьей. Можете отправиться на природу, или побыть дома. Работу оставьте на потом.

Дева

Девам следует целиком посвятить день творчеству и саморазвитию. Рисуйте, пойте, читайте книги. Знания, которые вы сегодня получите очень пригодятся вам в будущем. Кроме того, можете попробовать что-то новое. Новые начинания принесут результат в дальнейшем.

Весы

Сегодня весы смогут действительно отдохнуть после тяжелой недели. Энергия, которую вы получите пригодится вам: у вас появятся силы решить задачи, которые вы много времени откладывали на потом.

Скорпион

Для скорпионов этот день приготовил только успех и хорошие впечатления. Если сил совсем нет, то останьтесь дома и попробуйте приготовить что-то новое и изысканное. Сегодня у вас это точно получится.

Стрелец

Сегодня вас ждет неожиданная встреча, которая может стать судьбоносной Поэтому стоит выглядеть хорошо. Стрельцам сегодня не стоит принимать деловые предложения, поскольку они не принесут хороший результат.

Козерог

Для Козерогов этот день подготовил много сюрпризов. Как хороших, так и плохих. Будьте бдительны - ваши недоброжелатели сегодня очень активны. Не верьте словам, обращайте внимание на поступки.

Водолей

Водолеям сегодня стоит заняться работой. Ваше руководство похвалит вас за это. День будет сложным, но очень продуктивным. Не отвлекайтесь на бытовые мелочи и не ругайтесь с близкими. Сегодняшние ссоры могут стать “последней каплей” и привести к грандиозному скандалу.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит не болтать лишнего - это может привести к непредсказуемым последствиям. Больше слушайте и запоминайте. Полученная информация может сыграть вам на руку.