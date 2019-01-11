Гороскоп на 12 января 2019: кому завтра будет легко

Гороскоп на завтра, 12 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Суббота для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на завтра.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

Овен

Овны много работали на этой неделе, поэтому заслужили полноценный отдых. Завтра звезды обещают вам массу приятных моментов и эмоций.

Телец

С вами могут случаться неприятные мелочи, но не расстраивайтесь — это скоро пройдет.

Близнецы

Кому-то из близких срочно нужна ваша помощь. Оглянитесь вокруг себя.

Рак

У вас наметились проблемы со здоровьем. Уделите день себе, сходите на массаж или тренировки.

Лев

Во второй половине дня вас ждет приятный сюрприз. Готовьтесь!

Дева

В последнее время у вас наметились проблемы с концентрацией. Лучше сконцентрируйтесь — иначе проблем не избежать.

Весы

В субботу судьба подаст вам важный знак — не пропустите его. Скоро ваша жизнь может измениться.

Скорпион

Скорпионам не стоит затягивать с важными имущественными вопросами. Проявите любовь и заботу по отношению своей родни.

Стрелец

Стрельцам не стоит сейчас приниматься за новые увлечения, сначала закончите старые дела, а уж потом принимайтесь за новые.

Козерог

Козерогам стоит внимательнее отнестись к просьбам второй половинки. Вы рискуете испортить отношения своей безразличностью.

Водолей

Водолеи смогут сегодня хорошо заработать, если доверяться своей интуиции. На вторую половину дня лучше не планировать важных дел.

Рыбы

Рыбам лучше не доверяться малознакомым людям. В субботу высок риск быть обманутыми.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся