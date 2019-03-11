Гороскоп на 12 марта 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Вторник для многих знаков получится очень продуктивным днем, но некоторых могут ждать проблемы на работе и в личной жизни. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на вторник.

Овен

Овнов на этой неделе ждет множество преград: то ли на вас кто-то затаил обиду, то ли что-то недоговаривают. Результатом могут стать неприятные конфликты с близкими.

Телец

Во вторник Тельцов ждет активный день, полный творчества и радужных перспектив. Энергия будет бить через край, а все задуманные планы реализуются.

Близнецы

Трудный день. Гороскоп рекомендует вам быть осмотрительнее с начальством и коллегами, поскольку неосторожно брошенное слово может вам сильно навредить.

Рак

Сегодня очень вероятна встреча со старым другом, которого вы не видели уже 100 лет. Не отказывайтесь от приглашения, если оно поступит. Вечер сулит приятный сюрприз.

Лев

В этот день вам не грозит одиночество. Вы сможете провести время с семьей или близким другом. Оба варианта принесут вам массу позитивных эмоций.

Дева

У Дев началась светлая полоса в жизни. Берите от этого периода максимум приятных эмоций. Ведь все когда-нибудь заканчивается.

Весы

Сегодня вы наконец-то найдете то чувство гармонии, к которому так долго стремились. Берегите его, ведь оно бесценно.

Скорпион

Сегодня ваши чрезмерные эмоции могут вылиться в неприятный конфликт с окружающими. Старайтесь не поддаваться им.

Стрелец

Во вторник сделайте шаг на встречу переменам. Они давно назрели в вашей жизни.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам сегодня полениться. Можете никуда не спешить, а с утра поваляться в постели подольше.

Водолей

Сегодня личная жизнь Водолеев может оказаться под угрозой, и все из-за их высокомерия и вспыльчивого характера

Рыбы

Рыбам гороскоп на сегодня обещает романтический настрой и душевное умиротворение.

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