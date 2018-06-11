Гороскоп на 12 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 12 июня 2018 года.
Вторник этой недели вероятно принесет некоторым знакам зодиака мелкие неурядицы. Самое важно в этой ситуации - собраться с силами. В целом же гороскоп на сегодня несет массу занимательных возможностей. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.
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ОВЕН
Овнам в этот период вероятно потребуется помощь близких, коллег или знакомых. Обратившись к ним с этой просьбой, вы обязательно получите положительный ответ, но ввиду вашего характера, придется переступить через гордость и упрямство. Наиболее перспективными сегодня представляются дела, связанные с деловыми переговорами и заключением финансовых сделок.
ТЕЛЕЦ
Будьте сегодня бдительны и не идите на поводу у эмоций. Тельцы рискуют сегодня угодить в сети страстной любви, даже работа, которую вы так давно искали, покажется незначительным пустяком. Все бы ничего, вот только чувства могут оказаться лишь временной симпатией. Не спешите в этот день с выводами и поступками.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам во вторник этой недели можно смело взяться за решение накопившихся дел и рабочих вопросов, не лишним будет и поправить свои взаимоотношения с коллегами. Следующим шагом могут стать отношения со второй половинкой, которые сегодня вы можете поднять на целый уровень выше.
РАК
Звезды сулят Ракам небольшие осложнения в отношениях с начальством, конфликты могут возникать на ровном месте. Однако, если вы поведете себя достойно и не станете рубить с плеча, недопонимания быстро уладится.
ЛЕВ
В первой половине дня Львы могут почувствовать себя недостаточно уверенно и бодро. Сомнения попытаются отвлечь вас от главных планов и занятий этого дня. Если вам так и не удастся прогнать их, просто подождите. Вы полны сил и амбиций, ваши идеи окажутся ценными, а сомнения - лишь временная полоса, которая закончится уже довольно скоро.
ДЕВА
Девы готовы сегодня смело бросаться в круговорот приключений и любовных романов. Почему бы и нет. Совершенно не исключено, что новые отношения некоторых приведут к заключению крепких брачных уз.
ВЕСЫ
Тех, кто родился сегодня под знаком Весов, во всех начинаниях поддержит любимый человек, что окажется как никогда кстати. Приступая сегодня к важному делу, знайте, что у вас есть на кого опереться.
СКОРПИОН
Скорпионы сегодня могут покорять любые вершины. Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. Если же вы планировали провести этот день без особых свершений и активностей, звезды всячески поспособствуют просто приятному времяпровождению.
СТРЕЛЕЦ
Не исключено, что сегодня коллеги или знакомые Стрельцов сыграют крайне важную роль в их жизни. Увы, не обязательно благоприятную. Поэтому воздержитесь сегодня от тесного общения с кем-либо из них, не стоит предавать огласке вашу личную жизнь и повремените с желанием похвастаться успехами.
КОЗЕРОГ
Козероги сегодня буквально лишены права на ошибку. Любые проступки, неверно подобранные слова и даже мысли могут привести к непоправимому. В течение дня стоит распределить нагрузки более рационально, а также присмотреться к своему рабочему графику.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев сегодня разыграется настоящий день гостеприимства, который поспособствует сближению с друзьями и родственниками. Стройте вместе новые планы и проекты, мечтайте, продолжайте обдумывать свое ближайшее будущее.
РЫБЫ
Звезды предсказывают сегодня Рыбам важность такого фактора, как "второе дыхание". Найдите в себе силы вынести временные неурядицы и в ближайшее время вы сами удивитесь, как стремительно пойдут вверх ваши дела.