Гороскоп на 12 декабря по картам Таро: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 12 декабря 2018 года, по картам Таро предсказывает сложный выбор, а также начало чего-то нового для всех знаков Зодиака. Некоторым из них гороскоп сулит удачу в делах, а другим представителям зодиакального круга он принесет разочарование.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Рыцарь Денариев

Рыцарь Денариев олицетворяет состояние духа, характеризуемое усердием, терпением и настойчивостью, в котором создаются вещи нужные и полезные. Вы готовы работать и, если приложите достаточно усилий результат будет на лицо. Главное, что рекомендует гороскоп на завтра - не спешить и по маленькому камешку выстраивать отношения.

ТЕЛЕЦ - Влюбленные

Карта сулит глубокие любовные переживания, но показывает, что такой шаг предполагает определенный выбор. Вам будет сложно, как и вообще последнее время. Совладать со своими эмоциями получится, но цена может быть слишком велика. Смотрите, любовь – только ваш выбор.

БЛИЗНЕЦЫ - Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро на среду сулит вам сегодня излишнюю возбудимость. Всадник Жезлов символизирует жар души, проявляющийся в жажде жизни. Поэтому вы готовы брать участие в любых активностях, идти на поводу у дурацких идей, а потом переживать из-за результата.

РАК - Тройка Кубков

Тройка Кубков выражает радость, беззаботность и благодарность. Сегодня у вас появится человек, который сможет наконец-то вам помочь разобраться со всеми проблемами, которые возникали в вашей жизни в большом количестве в последнее время. Гороскоп на сегодня говорит - вы почувствуете себя будто "гора с плеч".

ЛЕВ - Шут

Эта карта — это наш внутренний ребенок. Он означает спонтанное начало чего-то нового, непредвзятость, открытость. Другая сторона медали – легкомыслие и та же детскость в поведении. Поэтому смотрите – вы на грани. Если вы отнесетесь к новому предложению слишком легко вас могут воспринять неправильно.

ДЕВА - Умеренность

Таро предлагает вам карту, которая соответствует тому счастливому состоянию, когда человек чувствует себя, любит себя и находится, поэтому в гармоничном равновесии с окружающим миром. У вас сегодня идеальный день, поэтому отдыхайте и наслаждайтесь жизнью.

ВЕСЫ - Королева Жезлов

Карта символизирует доверие к себе, мир с самим собой. Сегодня вы будете как-то по-особенному чувствовать себя, и свою интуицию. Она займет главную роль в сознании и предчувствия будут бить ключом. И, что самое странное – осуществляться. Поэтому сегодня стоит себе доверять.

СКОРПИОН - Семерка Кубков

Эта карта свидетельствует о том, что вам предстоит важное решение. Проблема в том, что вы в нерешительности – какой же путь выбрать. Но такое чувство объясняется не тем, что все варианты хороши или плохи – вам просто лень. Бездействие не пойдет на пользу.

СТРЕЛЕЦ – Дама Денариев

Период спокойного наслаждения материальными удовольствиями. Сейчас вы добились всего чего раньше хотели. Мечтали о тех сережках – берите, о роскошном дизайнерском платье – пожалуйста. Деньги есть, найдется и куда их потратить. Главное - наслаждайтесь.

КОЗЕРОГ – Дама мечей

Вы давно вынашивали какую-то идею, и может быть, даже вложили кое-что на продвижение своего дела. Но сейчас план или дело достигли стадии, когда оно движется само собой и больше не нуждается в волевых усилиях для запуска. Остается держать в уме первоначальную идею в ее целостности и чистоте, чтобы она служила путеводным светом, ведущим в будущее.

ВОДОЛЕЙ - Девятка Денариев

Гороскоп по картам Таро обещает Водолеям прибыль, поскольку Девятка Денариев - карта финансового успеха, крупного и часто неожиданного выигрыша. Так что ждите. Совсем скоро на вас "свалится" небольшая денежная удача.

РЫБЫ - Туз мечей

Карта обозначает семя, из которого зарождается новая мысль, идея, новый взгляд. Наверное, вы уже давно почувствовали, что что-то в вас понемногу и маленькими шажками хочет меняться. Так вот – новая идея – лучшее, что попадалось вам в последнее время, поэтому – не упустите.