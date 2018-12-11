Гороскоп на 12 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Среда будет благоприятным днем для начала новых дел и проектов. Также некоторым знакам Зодиака необходимо избавиться от сомнений и нерешительности, которые отдаляют их от успеха. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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Овен

Не бойтесь прислушиваться к советам других людей. Вполне возможно, что они помогут вам сделать правильный выбор или решить трудную проблему.

Телец

Для Тельцов среда будет очень удачным днем, ведь появится возможность поправить материальное положение. Не отказывайтесь от поступающих предложений.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам избавиться от сомнений и нерешительности, которые отдаляют их от успеха. Следует преодолеть негативные мысли и решить старые проблемы, чтобы в будущем начать путь к новым целям и достижениям.

Рак

Следите за состоянием своего здоровья. Если будете халатно к нему относиться, получите неприятные последствия.

Лев

Сегодня вам не стоит вступать в конфликты с руководством, иначе можете оказаться на грани увольнения. Выполняйте свою работу хорошо, и тогда к вам не будет никаких претензий.

Дева

Возможно, что именно сегодня вы познакомитесь с человеком, в которого по-настоящему влюбитесь. Внимательно смотрите по сторонам.

Весы

Ваши дела пойдут вверх, контракты станут успешными, сделки – еще более выгодными. Прислушивайтесь к своей интуиции, и все будет хорошо.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется избавиться от замкнутости, стать более открытыми и общительными. Ведь зачастую именно излишняя скромность не позволяет им реализовать себя.

Стрелец

Звезды советуют воздержаться от резких высказываний и критики в адрес коллег. Это может навредить вашей репутации, а также привлечь внимание завистников и конкурентов.

Козерог

Вскоре вам могут сделать очень хорошее предложение. Для того, чтобы привлечь удачу в свою жизнь, эту среду посвятите отдыху.

Водолей

Благоприятный день для начала новых дел и проектов. Можете смело приступать к реализации своих планов и решению сложных задач.

Рыбы

Сегодня посвятите свой день родным, приготовьте ужин. Ведь вы уже и не помните, когда в последний раз это делали.