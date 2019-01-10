Гороскоп на 11 января 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 11 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Пятница этой недели наверняка преподнесет некоторым знакам Зодиака коварные испытания. Однако в суматохе столь активного дня стоит поискать важные знаки судьбы и полезный опыт. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: edukaplus.com

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ОВЕН

Уделите в эту пятницу внимание вашему внешнему виду, проследите за тем, что и как вы говорите. Опрятность, харизма и ясно изложенные мысли сегодня могут сыграть очень важную роль. Например, вручить вам долгожданный ключ к повышению.

ТЕЛЕЦ

Друзья и близкие привнесут сегодня в рабочий день Тельцов долю приятного сумасшествия. Это удачный день для творческих исканий, экспериментов и получения нового опыта.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит отказаться сегодня от физического труда и работы, связанной с стройкой, транспортировкой, монтажом. Зная короткую но опасную тропу, обойдите ее длинной, но безопасной. Все дело в том, что в эту пятницу повышен риск травм и жестких падений в случае риска и авантюр.

РАК

Довольно приятную пятницу могут омрачить маленькие заботы и неприятности, окружившие Раков еще на в начале рабочей недели. Вероятно, вскоре после этого они были отложены в долгий ящик, а теперь в нем просто не помещаются. Если не приступить к их решению уже сегодня, в ближайшие несколько дней они будут грозить вам моральным и физическим истощением.

ЛЕВ

Подсобите сегодня напарнику, коллеге, порадуйтесь его успехам. Возможно, дайте дельный совет. Это навсегда закрепит вас в рядах его надежных друзей, к которым вы сможете обратиться за помощью в режиме 24/7.

ДЕВА

Происходящее вокруг может ввести сегодня Дев в ступор. Суматоха и отсутствие какого-либо четко намеченного пути собьют вас с толку. Однако не упускайте руки и расшифруете в событиях пятницы важные знаки судьбы, которые уберегут вас от похожего сценария уже в ходе следующей рабочей недели.

ВЕСЫ

Не стремитесь сегодня получить, вероятно сегодня Весам придется больше отдавать. Замечаете, что вы остаетесь в проигрыше? Наверняка где-то поскупились раньше. Воспользуйтесь этим опытом и распланируйте свои ближайшие инвестиции и затраты.

СКОРПИОН

Скорпионам, вероятно, придется взяться сегодня за непривычную, возможно, даже мало приятную работу. Однако не стоит унывать, наоборот, попытайтесь проявить энтузиазм. Довольно скоро вы убедитесь, что в новом занятии скрыты важные для вас новые знания, использовать которые вы сможете уже в ближайшее время.

СТРЕЛЕЦ

Вопреки построенным планам, Стрельцам вряд ли удастся отдохнуть. В последний рабочий день недели близкие потребуют от вас максимум внимания, возможны случайные гости и затянувшиеся беседы на кухне. Не избегайте этих встреч, герои сегодняшнего дня действительно нуждаются в вашей помощи, вашем понимании и поддержке.

КОЗЕРОГ

Пятница этой недели готовит для Козерогов ряд испытаний, в ходе которых придется проявить стойкость и моральную выдержку, даже оказать некоторое давление на обстоятельства и людей, чтобы доказать свою правоту. Ведь правда действительно на вашей стороне. Выше нос!

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сейчас переживают время больших прибылей, как моральных, так и материальных, однако в эти дни вам необходимо не только получать, но и отдавать. Воспользуйтесь полученным опытом или знаниями для того, чтобы помочь близкими или дурзьям. Если у вас нет конкретных целей, на которые требуются средства, просто сделайте небезразличному для вас человеку подарок.

РЫБЫ

Пятница, которой вы так ждали, абсолютно открыта для вас. Сегодня Рыбам сопутствует успех в любых начинаниях и занятиях, день будет благоприятным для самообразования и получения новых знаний, для физического труда и достижения новых высот в профессиональной сфере.