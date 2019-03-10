Гороскоп на 11 марта 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Понедельник будет благоприятным для решения незавершенных дел прошлой недели, а также для начинания новых. Некоторых знаков Зодиака ожидает отдых, которого они заслужили после незадавшихся трудовых выходных. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

respectbet.com

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Первый рабочий день этой недели для Овнов может оказаться сегодня излишне хлопотным. Ко всему этому вам стоит ждать незваных гостей и несвоевременных домашних забот.

ТЕЛЕЦ

Тельцы будут завалены сегодня различными делами, и осилить все окажется задачей не из легких. Поэтому именно сейчас самое время обратиться к окружающим за помощью.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы вполне могут рассчитывать сегодня на долгожданную передышку, которую не принесли прошлые выходные. Она станет своеобразной наградой за тот труд, для которого вы последнее время не жалели ни сил, ни времени.

РАК

Раки могут сегодня смело наслаждаться непринужденной, спокойной и комфортной обстановкой, легкостью взаимоотношений с окружающими и коллегами. День будет благоприятным для чтения, самообразования, новых и полезных знакомств. Уж точно не стоит тратить время на бездельничество.

ЛЕВ

Вероятно сегодня Львам таки удастся найти правильный подход к примирению с конкурентами, которые на данном этапе оказались вам не по плечу. Стратегически выстроенные отношения позволят вам не только выиграть время, но и набраться ценного опыта, который в дальнейшем поможет занять лидирующую позицию.

ДЕВА

Что же касается Дев, вам, пожалуй, самое время заняться бытовым благоустройством, вернуться к вопросам недвижимости, ремонта, покупки или продажи квартиры, аренды жилья. Сегодня звезды сулят вам наиболее выгодные, честные и благоприятные сделки.

ВЕСЫ

Вероятно, навалившиеся заботы и дела мешают Весам объективно оценивать ситуацию как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях. Займите сегодня нейтральную позицию, которая позволит вам отойти от принятия важных решений.

СКОРПИОН

Понедельник для Скорпионов окажется двояким. Сегодня лучше отложить новые дела и планы, вряд ли вам удастся реализовать идеи, пришедшие после насыщенных выходных. Смело откладывайте планы, чтобы не нарубить дров, если дело стоящее, оно непременно вас подождет.

СТРЕЛЕЦ

Самое время воплотить в реальность ваши грандиозные планы, касающиеся отпуска, развлечений, экстремальных активностей и отдыха с родными. Сегодняшний день будет удачным для покупки билетов и построения маршрута, выбора отелей и попутчиков. Смело беритесь за организационные вопросы.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит отказаться сегодня от присущей им принципиальности и настойчивости. Приоритетным в этот понедельник окажется не столь свойственное вам умение выслушать других и принять куда меньше выгодную для вас позицию. Уверенно переступите принципы и довольно скоро вы убедитесь, что даже сделанный через силу шаг был абсолютно верным.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям в этот понедельник звезды сулят ряд непростых испытаний. Наиболее сложные из них потребует от вас выдержки, чувства такта и понимания, а также умения слушать и идти на уступки. Все дело в том, что сегодня возможны разногласия и другие мелкие неурядицы в отношениях с любимым человеком.

РЫБЫ

Рыбы наверняка почувствуют сегодня тягу к приключениям, путешествиям и разнообразию, которое позволит выйти за грани офисных будней. Не сдерживайте себя в этом, отыщите способ выкроить несколько выходных для себя и близких. Отдых не только принесет вам новый запас физических и моральных сил, но и позволит уладить все домашние дела и неурядицы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!