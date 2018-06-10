Гороскоп на 11 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2018 года.

Некоторым знакам зодиака понедельник этой недели может показаться настоящим экзаменом, от которого будет зависеть дальнейшее развитие событий. В целом же гороскоп на первый рабочий день недели несет массу занимательных возможностей. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Овны могут получить сегодня множество приглашений и от друзей, и родственников, по вам соскучились и жаждут живого общения. Однако в этот понедельник от подобных мероприятий стоит вежливо отказаться, все дело в том, что вероятность возникновения конфликтов крайне высока и даже случайная ссора с кем-либо из близких грозит перерасти в настоящее противостояние.

ТЕЛЕЦ

Согласно гороскопу на сегодня, Тельцам стоит приложить некоторые усилия и занять в конце концов свое место под солнцем. Это касается не только работы, но и личной жизни. Последнее время вы ощущаете неуверенность, все дело в мелких неурядицах, однако это лишь малые помехи на вашем пути.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы наверняка будут завалены различными делами, и осилить все окажется не по плечу. Самое время позвать коллег на подмогу. Вряд ли на вашу просьбу ответят отказом.

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РАК

Ракам стоит проявить сегодня внимание к поступающим предложениям. В начале рабочей недели они могут открыть новые горизонты и наиболее полно раскрыть ваши таланты. И даже если груз проблем, упавший на плечи, покажется непосильным, вы найдете силы и верные пути, чтобы справиться с ним.

ЛЕВ

Понедельник этой недели - весьма благоприятный день для Львов, обладающих решительностью и способных действовать самостоятельно. Сегодня у вас будет шанс проявить себя, но постарайтесь сделать это с наименьшим количеством затраченных моральных и физических сил.

ДЕВА

Девам сегодня обязательно улыбнется удача, если вы найдете достойное применение своим природным талантам. Спланируйте ваш день и определите главные его цели, жизнь покажется вам полной чашей.

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ВЕСЫ

Весам стоит отказаться сегодня от каких-либо новых начинаний. Все радужные перспективы, которые будут предлагать вам на этот день, в лучшем случае окажутся просто несбыточными. Как вариант, попробуйте перенести грандиозные планы уже на завтра.

СКОРПИОН

Первый рабочий день недели у Скорпионов имеет знак справедливости, защиты прав. Вероятно, звезды поспособствуют развитию особой чувствительности к любым проявлениям несправедливости и лжи. Однако будьте внимательны, не спешите сегодня с выводами и обвинениями.

СТРЕЛЕЦ

Звезды сулят Стрельцам на этот день ответственную и важную миссию, при выполнении которой вам никак не обойтись без поддержки коллег. Возможны резкие перепады настроения, поэтому при наличии такой возможности лучше отдохнуть на природе или провести вечер в компании друзей или коллег, где вы сможете найти нужного вам человека.

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КОЗЕРОГ

Для Козерогов понедельник наверняка будет чрезвычайно жарким в эмоциональном плане. Если вы не захотите заглаживать вину перед окружающими, постарайтесь как минимум контролировать свои эмоции, при этом воздержитесь от резких фраз и необдуманных поступков.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит сегодня сделать акцент на попытках наладить личную жизнь и привести в порядок свои отношения с избранником. В любом споре ищите истину, не лезьте на рожон без оснований.

РЫБЫ

Сегодняшний день может показаться Рыбам настоящим экзаменом. В зависимости от того, как вы его пройдете, и будут развиваться дальнейшие события. Важным нюансом является следующий совет: избегайте кардинальных перемен в любых областях своей профессиональной деятельности.