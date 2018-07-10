Гороскоп на 11 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 11 июля 2018 года, по картам Таро обещает активные действия Овнам, борьбу с зависимостями Близнецам и "жонглирование" задачами Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Все прогнозы Таро читайте здесь

Овен - Рыцарь Жезлов

Этот Рыцарь символизирует действие, иногда – действие ради действия. Обратите внимание на флаг, который держит рыцарь – на нем нет никаких символов, то есть он готов играть на чьей угодно стороне. Если вы бизнесмен, карта может означать опасный этап вашего проекта. В то же время она указывает на необходимость решительных действий для воплощения своих стремлений в жизнь. Еще одно значение карты – проявление горячности и импульсивности. Помните, что подобные эмоции несовместимы с успехом.

Телец - Королева Монет

Сегодня Таро обещают вам день наслаждения материальными вещами и покоем. Эта Королева больше всего напоминает заботливую хозяйку. Она уделяет внимание всему – начиная от своего гардероба и заканчивая комнатным растением, и во всем она умеет находить источник для радости. Почувствуйте вкус жизни, вдохните это лето, остановитесь на мгновение, чтобы осознать это "здесь и сейчас". А также порадуйте тех, кто находится рядом.

Близнецы - Смерть

"Симпатичная" карта, ничего не скажешь. Но не переживайте. В колоде Таро нет ни одной по-настоящему страшной карты, и эта – не исключение. Она всего лишь о том, что пришло время расстаться, "похоронить" что-то, что мешает вам двигаться вперед. Например, ваши старые убеждения, старые связи или даже старые вещи. Сегодня вам предоставляется возможность освободить место в своей жизни для чего-то нового. Воспользуйтесь ею, и это новое не замедлит прийти.

Рак - Девятка Мечей

Эта карта символизирует ночной кошмар, наваждение, плохие предчувствия. Сегодня вы можете испытать что-то подобное. Но помните: их причина – только в вашем собственном уме. Возможно, вы привыкли концентрироваться на негативе, предполагать наихудшее, не верить в победу добра над злом. Поскольку эффект "самоисполняющегося пророчества" никто не отменял, вы реально рискуете. Вы рисуете в своем воображении страшную картинку, и она к вашему ужасу начинает проигрываться в реальной жизни. Прекратите это. Займитесь любым упражнением на позитивное мышление.

Лев - Двойка Монет

На карте изображен человек, который ясно осознает свою цель – ее символизирует красивый ажурный шар впереди. Он идет в верном направлении, но путей ее достижения очень много. Сегодня вам предстоит "жонглировать" задачами и предложениями, научиться гибкости и готовности идти на компромисс. Кстати, предложений может быть действительно много. Не теряйтесь, выбирайте лучшее. Но обратите внимание на множество шаров, кругов, а также на символ моря. Всё это – указание на бесконечность. Не забывайте, что перемены не заканчиваются никогда.

Дева - Двойка Мечей

Эта карта – о тотальном диктате ума. Интеллект – величайшая ценность, но бывают ситуации, когда именно доводы разума не позволяют нам увидеть верное решение. Женщина на карте пытается найти баланс между двумя вариантами решения проблемы (два меча). При этом она пытается сконцентрироваться и не позволять никому и ничему вмешиваться в ход ее мыслей (завязанные глаза). Обратите внимание на задний фон: там солнце, символ мгновенного интуитивного решения. Но она повернута к нему спиной, она не видит его. Таро намекают на то, что пришло время научиться пользоваться не только умом, но и внутренним чувством.

Весы - Десятка Жезлов

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: она о напряжении, отсутствии комфорта и в чем-то – о рабстве. Жезлы, под тяжестью которых согнулся человек, символизируют цели и задачи. Они расположились эффектной пирамидой, это красиво, но конструкция стала слишком громоздкой и слишком инертной. Каждый процесс развивается по одним и тем же законам: зарождение, расцвет, упадок. Здесь речь об упадке. Пришло время завершить этот этап, освободиться от груза старых идей и начать строить новое сооружение.

Скорпион - Рыцарь Кубков

Эта карта – о тотальном погружении в мир эмоций и чувств. Этот Рыцарь "влюблен в любовь". Он не представляет своей жизни без романтики, без эмоций, переживаний и вдохновения. Всего себя он отдает этому состоянию. Таро советуют вам, с одной стороны, иногда "выныривать" из этих глубин, чтобы решать текущие дела, а с другой – действовать, используя в том числе эмоциональную и интуитивную сферы. Иногда они могут существенно усилить и дополнить возможности интеллекта.

Стрелец - Колесо

В классических колодах Таро эта карта называется "Колесо Фортуны". В этом контексте она чрезвычайно благоприятна, поскольку обещает тотальное везение, удачу и успех во всех начинаниях. Но в этой интерпретации карта открывает еще один "слой". Обратите внимание на практически часовой механизм этого колеса. Механичность – вот главный мотив. Возможно, вы слишком полагаетесь на судьбу или карму и совсем не учитываете фактора случайности и фактора собственной свободы выбора. Подумайте об этом.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Козерог - Рыцарь Мечей

Сегодня Таро обещают вам творческий взлет, полет фантазии и "быстрый ум". На карте изображен рыцарь на Пегасе, в стремительном полете вверх, к новых вершинам и достижениям. Форма головного убора символизирует умение сосредоточиться на одной цели, не отвлекаясь на второстепенные задачи. Сегодня для победы вам понадобиться готовность отказаться от стереотипов мышления, штампов и прежних представлений о том, как устроен мир. Посмотрите на задачу свежим глазом, без предубеждений и оценок. "Побочным эффектом" такого состояния может быть эгоизм и нетерпимость. Добиваясь цели, не забывайте о вещах сугубо человеческих.

Водолей - Колесница

На карте – символическое изображение "буровой установки", которая выкачивает информацию из подсознания в сознание. Сама по себе Колесница – это активное движение вперед, в некотором смысле – победоносное, но все же не совсем гармоничное и упорядоченное. Сегодня день обещает быть очень активным, наполненным маленькими победами и большими идеями. Но Таро предупреждают о двух вещах. Во-первых, следует избегать проявлений эгоизма и высокомерия. Во-вторых, умело справляться с внутренними противоречиями, которые неизбежно будут возникать на вашем пути. Обуздайте этих "коней", и вы станете властелином ситуации.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Рыбы - Король Кубков

Король, изображенный на карте, находится одновременно и под водой, и над водой. Вода символизирует интуицию, подсознание. Таким образом, Король выносит информацию из этих глубин на поверхность – в реальный мир. Сегодня вам может пригодиться умение оценивать ситуацию и принимать решения не столько с точки зрения логики и анализа, сколько исходя из чувств и ощущений. Таро рекомендуют приступать к конкретным шагам для достижения цели, не бояться говорить окружающим о своих чувствах, а также служить мудрым помощником и советчиком для тех, кто нуждается в этом.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.