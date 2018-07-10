Гороскоп на 11 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2018 года для всех знаков Зодиака.

В среду судьба будет благосклонна ко многим знакам Зодиака. Некоторых ожидает сюрприз или непредвиденное дело. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 11 июля.

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ОВЕН

Сегодня близкие могут наговорить вам много резких и даже обидных слов. Постарайтесь не принимать их близко к сердцу. Не все так плохо, как вы бы могли подумать. Возможно, настало время для откровенного разговора с родными. 11 июля самый благоприятный период, чтобы расставить все точки над "і".

ТЕЛЕЦ

У Тельцов сегодня очень спокойный день, когда можно разобраться в себе и наконец понять, чего вы хотите от жизни. Посвятите вечер среды семье и близким, они так жаждут вашего внимания.

БЛИЗНЕЦЫ

Представителей этого знака 11 июля ждет сюрприз на работе. Как он повлияет на ваше будущее, зависит от вашей реакции на неожиданный подарок судьбы. Звезды сулят вам небольшое испытание. Но справитесь ли вы с этой ношей?

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РАК

Раков сегодня будут одолевать сомнения, которые могут помешать вам самореализоваться. Держите свои мысли при себе и меньше беспокойтесь. Также вам предстоит пережить волнующий момент, будьте внимательны к своим эмоциям.

ЛЕВ

Сегодня вас ждет выгодное предложение. Не упустите его, ведь следующего раза придется ждать очень долго. Настраивайтесь на позитив и ни минуты не сомневайтесь в себе.

ДЕВА

Представителей этого знака ждет прибыль. Не стоит сразу тратить всю сумму. Распорядитесь деньгами разумно. И не забудьте оставить часть на "черный день". Если сомневаетесь, пусть деньги еще некоторое время просто полежат в надежном месте.

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ВЕСЫ

У вашей второй половины накипело много претензий к вам. Будьте готовы к неприятному разговору и постарайтесь не раскрывать все карты, если только ваша совесть не кристально чистая.

СКОРПИОН

Сегодня вы будете излишне эмоциональны. Звезды подготовили для вас необычный разговор с незнакомцем. Тщательно подбирайте слова и внимательно слушайте собеседника. Также в среду разрешится одна из проблем, которая в последнее время не давала вам уснуть.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам звезды сулят небольшое приключение. Перед вами открыты множество возможностей. Вам предстоит выбрать, в какую дверь постучать. В среду многие начатые дела рискуют остаться незавершенными.

КОЗЕРОГ

Сегодня вами будут недовольны на работе. Если устали от начальства, которое постоянно ворчит, попытайтесь поменять или работу, или свое отношение к ситуации. Вот увидите, ваша жизнь сразу наладится.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям предстоит помочь другу или знакомому решить жизненно важную проблему. Сегодняшний день вы будете заняты чужими задачами и обыденными делами. Иногда стоит пожертвовать своим личным временем для достижения благой цели.

РЫБЫ

Звезды советуют вам воздержаться от покупки вещи, которая вам не по карману. Придержите деньги до следующего раза. Вы еще успеете потратить свои сбережения.