Гороскоп на 10 марта 2019: кому сегодня не повезет

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: NewsLinQ

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Овен

Овны, прислушайтесь сегодня к себе, и если у вас будет момент, когда вам не захочется отвечать на телефонные звонки или чей-то вопрос — не отвечайте. Посвятите этот день полностью себе.

Телец

Сегодня для Тельцов активный, творческий день, сулящий радужные перспективы.

Близнецы

Напряженный день. Звезды советуют: будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе — ваши инициативы могут оказаться не ко времени.

Рак

Сегодня возможна случайная встреча со старым другом, которого вы будете очень рады видеть, и если он вас позовет куда-нибудь за собой, не отказывайтесь.

Лев

В этот день желательно не оставаться в одиночестве. Проведите его с семьей или близким другом — вам будет, о чем поговорить.

Дева

Начинается светлая полоса в вашей жизни. Наслаждайтесь этим периодом.

Весы

Старайтесь не терять чувство гармонии, оно бесценно. Вы так долго пытались к нему прийти.

Скорпион

Скорпионы, не делайте сегодня чего-то непривычного для вас, пусть день пройдет по обычному режиму.

Стрелец

Благоприятное время для помолвки или заключения брака. Удачными будут знакомства с представителями противоположного пола.

Козерог

Сегодня ваши чувства способны вылиться в конфликт с окружающими. Старайтесь сдерживать эмоции, чтобы не доводить ситуацию до скандала.

Водолей

Сделайте шаг навстречу изменениям. Самое время для экспериментов.

Рыбы

Звезды советуют: никуда не торопитесь. Позвольте себе полежать дольше, чем вы привыкли.

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