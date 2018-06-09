Гороскоп на 10 июня: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2018 года.

Для знаков зодиака, которые подчиняются стихии воды, воскресенье будет весьма удачным днем, а для Овнов и Стрельцов день приподнесет незапланированные хлопоты. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Воскресенье может показаться для Овнов очень напряженным и сумбурным. У вас будет множество планов, которые вы не в состоянии все реализовать прямо сегодня. Но Овнам стоит понять, что взявшись за все и сразу, вы не сможете решить ни одной поставленной задачи качественно. Гороскоп на сегодня советует сосредоточиться на работе, если в этом есть необходимость, а дружеские и романтические встречи отложите на потом.

ТЕЛЕЦ

Тельцы последнее время позволяли себе много отдых и вот пришел тот день, когда вам стоит начинать "раскачиваться" и потихоньку набирать темп. В воскресенье оторвитесь напоследок и под конец дня начните себя настраивать на продуктивную умственную работу. Проведите этот день в кругу друзей или же наедине с самим собой - это поможет собраться с мыслями.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня Близнецы могут попасть в неприятную ловушку, в которую, к сожалению, сами же себя и загнали. Эта ловушка может иметь совершенно разнный характер, однако, гороскоп на воскресенье говорит, что скорее всего, вы испытаете неловкость из-за своего неумения держать язык за зубами. Вы будете чувствовать себя ужасно, но близкий человек поможет вам избежать неудобств и исправить ситуацию.

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РАК

В воскресенье вас будет преследовать чувство дежавю, при чем оно будет "ходить по пятам" весь день и сбивать вас с толку. Возможно, такие обстоятельства натолкнут вас на мысль о том, что ваша жизнь идет по кругу и что-то постоянно повторяется, а нового ничего не происходит. Наверняка именно сегодня у вас проснется особенное желание что-то кардинально изменить.

ЛЕВ

Этот день вы проведете с дорогим вам человеком, с которым вы давненько не виделись. Но при этом ваша встреча не будет отдыхом - вам нужно будет решить ряд важных вопросов. Однако, гороскоп на сегодня также предупреждает, что вам стоит быть сконцентрированным на также и рабочих вопросах. Вечером воскресенья вам может поступить заманчивое предложение, о котором Львам придется хорошенько подумать.

ДЕВА

Возможно, вам пора задуматься о новой сфере в профессиональной деятельности. Речь идет не об увольнении или перевода на другую должность - необходимы кардинальные перемены. Ваша душа давно уже начала требовать чего-то новенького, причем перпендикулярно отличающегося от привычных занятий. Только так вам удастся ощутить чувство полной самореализации.

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ВЕСЫ

Стоит задуматься над тем, как можно наладить общение с человеком, о котором вы сами давно уже подзабыли. Гороскоп на воскресенье говорит, что он может стать вам очень полезным, поэтому приложите усилия и постарайтесь сделать все, чтобы подружиться. Также звезды предупреждают о возможных провокациях со стороны дальних родственников.

СКОРПИОН

Под конец недели Скорпионам принципиально важно расслабиться и забыть обо всех карьерных делах и рабочих вопросах. Вы пытаетесь прыгнуть выше головы и решить все поставленные задачи, но ваших стараний могут не оценить. Поэтому, лучше посвятите время себе и наведите порядок в своих мыслях. Также стоит постараться расставить приоритеты, иначе, хватаясь за все дела, вы можете прийти к нервному истощению.

СТРЕЛЕЦ

Представители этого знака могут попасть в неожиданный конфликт, который решить будет очень трудно. От вас все ждут каких-то поступков, но вы пускаете все на самотек, и это становится огромной проблемой ддля окружающих. Ваша репутация то и дело страдает, поэтому надо срочно принимать меры. Есть только единственный выход: признайтесь в своих ошибках и поговорите по душам с теми, кого могли незаслуженно обидеть.

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КОЗЕРОГ

Сегодня с вами могут связаться люди, услышать голоса которых вы совершенно неожидали. Не пытайтесь понять, почему именно в этот день они решили вас разыскать, но это будет непременно приятное общение. Гороскоп на сегодня советует не терять возможности наладить связи, так как они могут быть полезными для вашего будущего.

ВОДОЛЕЙ

Вы делаете ошибку за ошибкой, но сами не осознаете своей неправоты. За плохие поступки, совершенные в прошлом, вам придется расплатиться уже ближайшим временем. Подумайте, кому могли навредить и проанализируйте, что именно вы сделали не так. Тогда решить конфликт будет намного проще. Если не будете работать над этим и не признаете публично своей вины - придется заплатить высокую цену.

РЫБЫ

Рыб ждет день, насыщенный волнениями и хлопотами, однако они будут весьма приятными. Вы проведете воскресенье спокойно, однако расслабиться полностью так и не сможете, потому что внезапно могут возникнуть незапланированные дела. Приятное, спокойное общение обеспечит прекрасный настрой на предстоящую рабочую неделю.