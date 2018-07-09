Гороскоп на 10 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 10 июля 2018 года, по картам Таро.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен - Четверка Кубков

Эта карта – о разочаровании. Перед мужчиной, который изображен на ней, три кубка, но его взгляд устремлен к другому – четвертому, тому, который вдалеке. Сегодня вы можете быть не удовлетворены тем, что имеете. Здесь есть два аспекта: во-первых, именно такое неудовлетворение толкает нас к новым вершинам и свершениям, не дает остановиться в своей эволюции. Во-вторых, это свидетельствует о том, то мы не умеет ценить то, что имеем, включая маленькие радости жизни. Таро рекомендуют найти приемлемый баланс.

Телец - Высший Суд

Сегодня Таро обещают вам некое озарение, откровение, кардинальный пересмотр своих идеалов и принципов. Карта посвящена переходу на новый этап личностного роста, на расширение сознания и слияние с "высшим разумом". Она означает редкую способность взглянуть на ситуацию, на людей и даже на себя самого со стороны, когда можно подняться над своим эго и познать единство человечества и всего живого в мире.

Близнецы - Семерка Кубков

Эта карта – о мечтах. Не случайно ее преобладающий цвет – розовый. Сегодня вы рискуете смотреть на мир сквозь розовые очки и не видеть, какими вещи являются на самом деле. День может быть связан с множеством идей и предложений, у вас будут разбегаться глаза. Именно по этой причине вы можете оказаться в ступоре: решение принять будет очень сложно. Таро рекомендуют, во-первых, трезво оценивать ситуацию, во-вторых, не застревать в бесплодных мечтаниях.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Рак - Рыцарь Жезлов

Это карта действия, иногда – действия ради действия. Обратите внимание на флаг, который держит рыцарь – на нем нет никаких символов. Он может играть на чьей угодно стороне. Если вы бизнесмен, карта может означать опасный этап вашего проекта. В то же время она указывает на необходимость решительных действий для воплощения своих мечтаний в жизнь. Еще одно значение карты – проявление горячности и импульсивности. Помните, что подобные эмоции несовместимы с успехом.

Лев - Дьявол

Эта "веселенькая" карта не о кознях темных сил. Она – о зависимости. Настолько сильной зависимости, что вы превратились в раба. Обратите внимание: человек находится в клетке, но она открыта. Он сам загнал себя туда, он сам держит себя в ней, он сам не хочет из нее выбраться. Сегодня Таро рекомендуют вам проанализировать ваши зависимости, а также поработать с такими качествами как скрытая агрессия, навязчивые идеи, неконтролируемые вспышки гнева, материализм.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Дева - Колесо

Это очень красивая и очень "многослойная" карта. С одной стороны, перед вами – Колесо Фортуны, символ удачи и тотального везения. Именно это может сулить вам сегодняшний день. С другой стороны, бросается в глаза чрезмерная механичность этого колеса. Это указывает на то, что, возможно, вы слишком полагаетесь на судьбу, рок, карму – назовите как хотите. В этом случае Таро рекомендуют вспомнить о том, что каждый человек наделен правом выбора, а значит, и возможностью если не изменить, то, по крайней мере, скорректировать свою судьбу.

Весы - Туз Жезлов

Эта огненная карта символизирует желание действий и перемен. Обратите внимание на вулкан, изображенный на ней. В наивысшем проявлении ваше стремление тоже может быть подобно вулкану, в лайт-варианте этот символ означает намерение что-то изменить. Сегодня вы можете сделать то, на что не решались долгое время. Причем, ваше действие приведет к росту – личностному, карьерному или бизнесовому. Таро рекомендуют вспомнить момент, когда вы загорались какой-то идеей, когда огонь бежал по вашим сосудам. Повторите это состояние.

Скорпион - Четверка Мечей

На карте изображен рыцарь, который посреди битвы прилег отдохнуть. Свой меч он надежно спрятал и позволил себе расслабиться. Сегодня Таро рекомендуют отдохнуть и вам – прежде всего, в ментальном плане. Возможно, в последнее время вы перегружали мозг различными задачами, решения приходилось принимать очень быстро. Помедитируйте, переключитесь на какое-то творческое занятие, просто погуляйте на природе. Кстати, в истории есть немало случаев, когда именно в таком состоянии совершались самые большие открытия. Отдохнувший ум лучше генерирует идеи.

Стрелец - Рыцарь Кубков

Эта карта – о тотальном погружении в мир эмоций. Этот Рыцарь "влюблен в любовь". Он не представляет своей жизни без романтики, без сильного чувства, без эмоций, переживаний и вдохновения. Таро рекомендуют вам, с одной стороны, иногда "выныривать" из этих глубин, чтобы решать текущие дела, а с другой – действовать, используя в том числе эмоциональную и интуитивную сферы. Иногда они могут существенно усилить возможности интеллекта.

Козерог - Паж Мечей

Эта карта символизирует обучение, получение новых знаний. Сегодня вам, например, может представиться возможность повысить свою квалификацию или начать осваивать новую профессию. Второе значение – начальный этап какого-то дела, когда вы в целом определились, что хотите получить на выходе, но пока не знаете всех деталей. И, наконец, третье значение – любопытство и находчивость, не подкрепленные терпением и ответственностью.

Водолей - Восьмерка Жезлов

Сила и скорость. Вот что означает эта карта. Сегодня вас ожидает невероятный прилив энергии, вдохновение и множество революционных идей. На карте изображены посохи, выстреливающие в небо. Это стремительное движение распугало птиц, нарушило покой и безмолвие мира. Точно так же и вы можете стать "раздражителем" для тех, кто привык к своему болоту и боится перемен. Таро рекомендуют не забывать о мерах безопасности: обыватели не любят революционеров.

Рыбы - Солнце

Вам выпала одна из лучших карт колоды. Солнце символизирует озарение, ясность целей и перспектив, уверенность в собственных силах, оптимизм. На карте бог солнца Аполлон жонглирует планетами. Это указание, с одной стороны, на роль высших сил в нашей судьбе, а с другой – на ведущую роль нашего высшего Я. Сегодня Таро обещают вам расцвет сознания, предельную ясность ума, а также активизацию интуиции и способностей предугадывать события.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.