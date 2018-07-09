Гороскоп на 10 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2018 года для всех знаков Зодиака.

Вторник новой рабочей недели будет благоприятным для решения бытовых забот и семейных неурядиц. Некоторых знаков Зодиака ожидает отдых, которого они заслужили после незадавшихся трудовых выходных. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 10 июля.

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ОВЕН

Овнам в этот вторник звезды сулят ряд непростых испытаний. Наиболее сложное из них потребует от вас выдержки, чувства такта и понимания, а также умения слушать и идти на уступки. Все дело в том, что сегодня возможны разногласия и другие мелкие неурядицы в отношениях с любимым человеком. Однако вы с легкостью обойдете их, если сможете поставить себя на место второй половинки.

ТЕЛЕЦ

Самое время воплотить в реальность ваши грандиозные планы, касающиеся отпуска, развлечений, экстремальных активностей и отдыха с родными. Сегодняшний день будет удачным для покупки билетов и построения маршрута, выбора отелей и попутчиков. Смело беритесь за организационные вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятно сегодня вам таки удастся найти правильный подход к примирению с конкурентами, которые на данном этапе оказались вам не по плечу. Стратегически выстроенные отношения позволят вам не только выиграть время, но и набраться ценного опыта, который в дальнейшем поможет занять лидирующую позицию.

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РАК

Раки почувствуют сегодня тягу к приключениям, путешествиям и разнообразию, которое позволит выйти за грани офисных будней. Не сдерживайте себя в этом, отыщите способ выкроить несколько выходных для себя и близких. Отдых не только принесет вам новый запас физических и моральных сил, но и позволит уладить все домашние дела и неурядицы.

ЛЕВ

Вероятно, навалившиеся заботы и дела мешают вам объективно оценивать ситуацию как в профессиональной сфере, так и в личных отношениях. Займите сегодня нейтральную позицию, которая позволит вам отойти от принятия важных решений.

ДЕВА

Девам стоит отказаться сегодня от присущей им принципиальности и настойчивости. Приоритетным и крайне полезным окажется не столь свойственное вам умение выслушать других и принять куда меньше выгодную для вас позицию. Уверенно переступите принципы и довольно скоро вы убедитесь, что даже сделанный через силу шаг был абсолютно верным.

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ВЕСЫ

Весы могут сегодня смело наслаждаться непринужденной, спокойной и комфортной обстановкой, легкостью взаимоотношений с окружающими и коллегами. День будет благоприятным для чтения, самообразования, новых и полезных знакомств. Уж точно не стоит тратить время на бездельничество.

СКОРПИОН

Вы будете завалены различными делами, и осилить все окажется задачей не из легких. Поэтому именно сейчас самое время обратиться к окружающим за помощью.

СТРЕЛЕЦ

Что же касается сегодня Стрельцов, вам, пожалуй, самое время заняться бытовым благоустройством, вернуться к вопросам недвижимости, ремонта, покупки или продажи квартиры, аренды жилья. Сегодня звезды сулят вам наиболее выгодные, честные и благоприятные сделки.

КОЗЕРОГ

Рабочий день Козерога может оказаться сегодня излишне хлопотным. Ко всему этому вам стоит ждать незваных гостей и несвоевременных домашних забот.

ВОДОЛЕЙ

В этот вторник Водолеям лучше отложить новые дела и планы. Вряд ли сегодня вам удастся реализовать идеи, пришедшие после насыщенных выходных. Смело откладывайте планы, чтобы не нарубить дров, если дело стоящее, оно непременно вас подождет.

РЫБЫ

Рыбы могут рассчитывать на долгожданную передышку, которую не принесли и прошлые выходные. Она станет своеобразной наградой за тот труд, для которого вы последнее время не жалели ни сил, ни времени.