Гороскоп на 8 декабря 2018: как сегодня оставаться на коне

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Суббота будет благоприятным днем для решения личных забот, а также для существенного продвижения по карьерной лестнице. Некоторых знаков Зодиака ожидает тяжелый труд, кое-кому же просто придется проявить смышленость. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: Daily Mail Online

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ОВЕН

Овнам звезды обещают довольно сложный и противоречивый день. Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной самоотдачи, которая буквально выжмет из вас все соки. Однако не исключено, что проделанная вами работа может принести просто колоссальный успех уже в ближайшем будущем.

ТЕЛЕЦ

Тельцы сегодня могут столкнуться с неожиданными недоразумениями и разногласиями в кругу коллег и партнеров. Не исключены неприятные новости, которые могу касаться ваших друзей или близких. Однако не огорчайтесь, если день и правда окажется трудным. Проблемы уже вскоре разрешатся, а вы обретете утраченную жизнерадостность и вдохновение для новых свершений.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов есть хороший шанс сделать уверенный шаг навстречу кардинальным переменам в жизни. Ведь вы и сами знаете, как они вам сейчас нужны. Получи предложение отправиться сегодня в незапланированную командировку, уверенно соглашайтесь.

РАК

Ракам не стоит забывать сегодня об осторожности в общении с окружающими вас людьми. Будьте бдительны, не позволяйте рассеянности овладеть вами, даже простые ошибки сегодня могут обернуться катастрофой.

ЛЕВ

Львам звезды дарят сегодня хорошую возможность продвинуться по карьерной лестнице. Не стесняйтесь, громко высказать свои идеи вслух, добавьте сегодня в свой день немного веселья и общения. Спланируйте самые важные дела, которыми займетесь в первую очередь.

ДЕВА

Замечательный день, чтобы очистить свою жизнь от беспорядка и груды ненужных забот. Оставайтесь сегодня открытыми для перспектив, которые дарит вам судьба и довольно скоро вы сами увидите, что жизнь приобретает яркие краски.

ВЕСЫ

Весам гороскоп на сегодня сулит благоприятные условия для результативной трудовой деятельности. Дела пойдут как по маслу. Вы почувствуете в себе силы держаться бодро до конца дня, будете активны и сообразительны, а это не может не быть залогом успеха.

СКОРПИОН

Сделать сегодняшний день еще более ярким Скорпионы смогут, сосредоточив свою энергию на истинных чувствах к окружающим людям и к миру в целом. Не лукавьте, попробуйте говорить сегодня только правду и воздержитесь от ситуаций, исход которых вам не известен изначально.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит попридержать язык и вспомнить актуальную поговорку, которая призывает семь раз отмерить. Не спешите с выводами, уж тем более воздержитесь от обвинений и упреков. Все дело в том, что сегодня существует высокий риск быть обманутым эмоциями, которые собьют вас с верного пути.

КОЗЕРОГ

Козерогам не лишним будет найти сегодня возможность провести больше времени с друзьями, не ограничивайте свои мечты и фантазии, не забывайте о внутреннем голосе и хорошо развитой интуиции, которая скоординирует вас в выборе правильного направления.

ВОДОЛЕЙ

Не упустите сегодня реальный шанс заявить о себе и продемонстрировать свои лучшие качества в деле. Позитивный итог дня станет залогом вашего хорошего настроения вечером и завтра. Упустив сегодня шанс самоутвердиться, Водолеям придется вновь встать в длинную очередь к очередной возможности.

РЫБЫ

Для Рыб этот день недели может оказаться крайне негативным. Наиболее правильным решением сегодня будет отложить дела и задачи, требующие скрупулезного подхода и максимальной самоотдачи в физическом и моральном плане. Воздержитесь сегодня от больших финансовых затрат и малонадежных капиталовложений. Избегайте разногласий и споров.