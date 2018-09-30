Гороскоп на 1 октября 2018 года: кого ждут неприятности

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

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ОВЕН

Овнам стоит отказаться от заманчивого предложения, которое не принесет им ничего хорошего.

ТЕЛЕЦ

Тельцов сегодня порадуют дети, которые приготовили большой сюрприз. Стоит обратить внимание на быт и постараться сделать дом чуточку уютнее.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня Близнецов могут ждать конфликты с близким окружением. Вторую половину дня лучше посвятить самообразованию.

РАК

Ракам лучше всего провести день поближе к природе. Не стоит сегодня ссорить деньгами и одалживать их по первому требованию.

ЛЕВ

У Львов сегодня отличный день для шопинга и приятных встреч. Будьте осторожнее - высокий риск получения бытовой травмы.

ДЕВА

Звезды прочат Девам получение финансовой выгоды. Так что не сомневайтесь и делайте то, что задумали.

ВЕСЫ

Весы задумали сделать что-то не хорошее и могут за это поплатиться. Кроме того, лучше уделите внимание родителям - по вам скучают.

СКОРПИОН

Скорпионы захотят сегодня звездочку с неба, поэтому партнерам этого знака придется несладко.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам лучше посвятить сегодняшний день домашним хлопотам, а заодно поумерить свой пыл: в последнее время вы слишком часто злитесь.

КОЗЕРОГ

Козерогов ждет отличный день, который лучше бы провести на природе. Старайтесь не перегибать с алкоголем.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям представится возможность посвятить этот день себе. Займитесь спортом.

РЫБЫ

Рыбам предстоит принять важное решение. Не бойтесь - звезды вам благоволят.