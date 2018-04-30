Гороскоп на 1 мая 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести вторник, 1 мая.

Несмотря на то, что сегодня - вторник, пройдет он очень легко и быстро практически у всех. В первую очередь это связано с тем, что он - выходной, а значит у многих есть возможность отдохнуть, поехать на природу и, конечно же, отправиться на шашлыки. Однако звезды сулят успехи во всех начинаниях и тем, кто не сможет полноценно отдохнуть сегодня. "Обозреватель" предлагает узнать, что обещают звезды каждому знаку зодиака.

Больше гороскопов Вы можете найти по этой ссылке.

ОВЕН

В этот вторник Овнов ждет приятный сюрприз, который значительно повлияет на жизнь в будущем. Возможно, он касается романтической сферы, а может будет иметь отношение к рабочим делам. В любом случае, не упустите возможность пересмотреть приоритеты и изменить все к лучшему.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцов ожидает очень удачный день. Сперва вы даже не сможете поверить в то, что все происходящее - вообще реально. Будьте осторожны с тем, чтобы востребованность во всех сферах жизни не вскружила вам голову и не заставила предвзято относиться к окружающим.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит немного поменять линию своего поведения. Может, вам кажется, что вы ведете себя вполне обычно и нормально, однако со стороны вас ждет много обид и недопонимания. Проявите чуть более тактичности и нежности, и все сразу же станет на свои места.

РАК

Во вторник Ракам необходимо задуматься над своим здоровьем. Повремените с чересчур откровенной одеждой, и вообще на природе ведите себя аккуратно. Конечно, не хочется просиживать выходной в закрытой квартире, но это лучше, чем потом долго и нудно бегать по врачам.

ЛЕВ

Все, что сейчас необходимо Львам - полноценный отдых, желательно в компании близких друзей. Отложите принятие важных решений на будущих себя и настройтесь на положительную волну. К сожалению, проблемы никуда не убегут, но решать их намного проще на трезвую голову.

ДЕВА

Звезды рекомендуют Девам во вторник не нервничать по пустякам и беречь здоровье. Несмотря на то, что сегодня вас способна вывести из себя любая мелочь, необходимо бороться с этим. К тому же, бросьте радикальный подход к делам - хорошенько взвесьте все перед тем, как принимать решения, которые касаются не только вас.

ВЕСЫ

Весам стоит позаботиться не только о себе, а и о своих родных. Устройте настоящий семейный уикенд - приготовьте что-то вкусное, организуйте вылазку в парк, в конце концов - походите по магазинам. Постарайтесь радовать близких за каждую минуту, которую вы не можете быть рядом с ними.

СКОРПИОН

Сегодня замечательный день, чтобы заняться личной жизнью. Подходящий момент завести новый роман или приложить усилия для развития уже существующей любовной связи. Если вы уже связаны узами брака со своим избранником - проведите весь день вместе, забыв о существовании остальных людей.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам очень важно задуматься о какой-то ситуации, которая их гложет. Давно пора отпустить негативные переживания и начать жизнь с белого листа. Чем дольше вы привязаны к несбывшимся мечтам или разбитым надеждам, тем сложнее вам адекватно строить отношения с собой и окружающими.

КОЗЕРОГ

Во вторник Козероги получат прекрасный шанс довести до ума свои проекты. К тому же, вас ждет достойная награда за труды. Есть одно "но" - все же об отдыхе тоже не стоит забывать, иначе вас перестанет радовать любое из успешных начинаний.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня Водолеям стоит задуматься о том, чтобы бросить вредные привычки, или хотя бы часть из них. Никто не говорит, что это произойдет моментально, однако приход к этому осознанию - один из важнейших шагов на пути к изменению жизни. К тому же, ваши близкие наверняка поддержат подобную инициативу.

РЫБЫ

Рыбам стоит быть чуть-чуть аккуратнее с деньгами и не совершать во вторник никаких крупных покупок. Лучше задумайтесь о своих бизнес-планах немного позже, а пока можете хорошенько отдохнуть - сделайте это! Поверьте, силы вам еще пригодятся.