Гороскоп на 1 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 1 июня 2018 года.

Некоторым знакам зодиака в эту пятницу придется поработать, некоторые же могут смело планировать грядущие выходные. В целом день не предвещает неудач и обещает быть весьма приятным. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

В последний рабочий день недели Овнам стоит отказаться от хитростей, лукавства и проявить ответственность в своей профессиональной деятельности, сегодня от вас будут ожидать высоких результатов, не рискуйте понапрасну, если дорожите своей карьерой и положением в кругу коллег.

ТЕЛЕЦ

Если вам не удастся уделить время семье в первой половине дня, обязательно сделайте это вечером. Особо теплым будет семейный обед или ужин, общение с детьми. Вы буквально почувствуете те лучи люби, в которых так нуждались ваши близкие, и которые они с не меньшим удовольствием отдадут вам.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам в эту пятницу стоит быть мягче, романтичнее. Проявите внимание, обходительность к человеку, который вам не безразличен. Порой ваша чрезмерная критичность может быть весомой помехой на пути к счастливой личной жизни.

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РАК

Сегодня Раки наверняка достигнут целей, к которым стремились так долго. Положительные результаты обязательно будут, однако не стоит ждать головокружительных успехов и космических поворотов судьбы.

ЛЕВ

Львам не нужно в эту пятницу действовать второпях. Воздержитесь от обещаний, которые впоследствии могут оказаться непосильными для вас, не предлагайте помощи, не разобравшись в ситуации. Не спешите занять чью-либо сторону в попытках унять конфликты в кругу близкий или друзей.

ДЕВА

Пришло время отказаться от вредных привычек и позаботиться о здоровье. В этот день Девам будет проще завязать с алкоголем и курением, вы расположены к переменам и физической закалке вашего организма.

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ВЕСЫ

День Весов окажется слегка суетливым. Вероятно в первой половине дня вам придется принять уйму звонков и разобрать стопки бумаг. Ближе к вечеру могут предстоять незапланированные поездки, которые не принесут особого удовольствия, однако окажутся материально выгодными для вас.

СКОРПИОН

Скорпионам сегодня может показаться, что ваши желания и планы на день кто-то подслушивает, ведь складываться все будет буквально так, как вы задумали. При этом не стоит давать волю эмоциям, это грозит конфликтными ситуациями с близкими вам людьми.

СТРЕЛЕЦ

Ваш семейный бюджет необходимо пересмотреть, возможно, внести некоторые поправки. Судя по всему, ваши ожидания разошлись с реальностью. Воздержитесь сегодня от крупных затрат.

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КОЗЕРОГ

Не стоит сегодня что-либо загадывать наперед. Как бы это ни звучало, однако отпустите пятницу по волнам, пусть все идет своим чередом. Сейчас в вашей жизни не самый удачный период, однако он уже близится к концу.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи могут почувствовать сегодня неопределенность, в частности, вам трудно будет решить, где, как и с кем провести выходные. Не старайтесь угодить всем и выберите тот вариант, который кажется вам наиболее комфортным и приятным сердцу.

РЫБЫ

Рыбам придется в эту пятницу поработать. Не ленитесь, не спешите освободиться раньше. Паниковать по поводу уймы работы тоже не стоит, вы справитесь с задачами значительно быстрее, чем это могло показаться, правда, для этого потребуется ваше внимание и концентрация.