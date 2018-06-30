Гороскоп на 1 июля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как провести воскресенье, 1 июля.

Сегодня выходной и первый день нового месяца. Для одних знаков Зодиака звезды подготовили множество трудностей и испытаний, а перед другими – открывают двери невероятных возможностей. Однако шанс достичь цели и реализовать мечту есть у всех, просто кому-то в этом месяце повезет больше. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 1 июля.

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ОВЕН

Начало июля – отличное время для путешествия. Звезды обещают вам приятный продолжительный отдых, главное пока не планируйте новые деловые встречи. Лучше успешно завершите уже начатый проект, иначе можете остаться без работы. Если устали и хотите в отпуск – действуйте.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня нужно задуматься о своем будущем. Если хотите построить успешную карьеру или просто получить повышение на работе, займитесь своим образованием. Например, запишитесь на курсы, на которые давно не решались пойти. Станьте лучше для себя, и ваш босс обязательно обратит на вас внимание. Для тельцов 1 июля – один из самых благоприятных дней, чтобы начать новое дело.

БЛИЗНЕЦЫ

В воскресенье вас ждет неожиданная финансовая удача. Ловите эту жар-птицу за хвост и не отпускайте. Она поможет отдать старые долги и даже заработать денег. Как? Скоро вы все сами поймете.

РАК

Представителям этого знака Зодиака звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье. У вас есть хроническое заболевание, которое мешает активно и полноценно работать над своими целями. Приведите в гармонию свои тело и мысли. И да, поскорее избавьтесь от вредных привычек. Иначе все может для вас плохо закончиться.

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ЛЕВ

Львы сегодня могут оказаться жертвами семейных неприятностей. Не разрешайте посторонним вмешиваться в вашу лишнюю жизнь, их советы не будут для вас эффективны. Лучше прислушивайтесь к интуиции – звезды помогут вам решить все конфликтные ситуации.

ДЕВА

Сегодня судьба подготовила для вас необычную встречу, поэтому не избегайте общения с незнакомцами. Также сегодня вы должны наконец определиться с жизненной целью и начать действовать. Второго такого шанса уже может и не быть.

ВЕСЫ

Если столкнетесь сегодня с препятствиями, которые вам не под силу преодолеть, просто успокойтесь. Глубоко вдохните и вспомните о друзьях. Они перед вами в долгу и с радостью помогут найти решение проблемы. Или хотя бы морально поддержат и отвлекут от назойливых забот.

СКОРПИОН

Скорпионам сегодня поступит заманчивое предложение. Прежде чем соглашаться, взвесьте все риски. Не все то золото, что блестит. Этот день не сулит вам ничего хорошего.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня станут настоящими звездами. Все внимание ваших друзей и близких будет приковано к вам. За вашу доброту и щедрость судьба подготовила для вас вознаграждение. Главное оставайтесь собой и не прекращайте помогать людям.

КОЗЕРОГ

Все тайное когда-то становится явным. 1 июля вас ждет серьезный разговор. И звезды советуют козерогам не лгать и "раскрыть все карты". Пора задуматься о своей легкомысленности.

ВОДОЛЕЙ

Давно задумались об отдыхе? Поскорее определяйтесь с локацией и отправляйтесь в путешествие. Вас ждет море приключений, жаркое солнце и приятная встреча. Отдохните от будничной суеты и обязательно сегодня встретьте закат солнца.

РЫБЫ

Сегодня ваши дела будут буквально решаться сами собой. Расслабитесь и получайте удовольствие от процесса. Также звезды советуют вам провести этот день с детьми и любимыми.