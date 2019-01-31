Гороскоп на 1 февраля для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому грозит опасность

Гороскоп на завтра, 1 февраля 2019 года по картам Таро говорит о смене обстоятельств практически для всех знаков Зодиака. Львам и Скорпионам нужно научиться концентрироваться на определенных задачах, так как они откроют вам путь к новой жизни, а вот Тельцам и Стрельцам стоит быть помягче и более терпеливыми.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Король Мечей

В последнее время вы начали активно проявлять свои лидерские качества. Иногда не очень умело, иногда даже слишком неумело , но, тем не менее, это уже что-то. Вам нужно научиться отстаивать свою позицию, если вы твердо уверенны в правоте. Иначе на вас буквально начнут "ездить". Гороскоп на сегодня советует вам определиться, чего вы хотите от жизни и составить хотя бы примерный план реализации.

ТЕЛЕЦ – Девятка Денариев

Девятка Денариев в отличие является символом халатности и какой-то нездоровой расслабленности. В последнее время вы понимаете, что жизнь меняется, но вы к ней совершенно неготовы. Ранее вы были добрее, чувственнее и придерживались определенного баланса между материальным и эмоциональным. Теперь же меркантильное начало взяло верх, что непременнно влияет на отношение к вам со стороны окружения. Гороскоп на завтра советует вам прислушаться к замечаниям и не идти напролом – иногда нужно уметь уступить.

БЛИЗНЕЦЫ – Дьявол

Карта может означать эгоизм, жажду благополучия, успеха, славы. В последнее время вы все острее чувствуете собсвтенную нереализованность, одержимость властью или деньгами. В настоящий момент главными в вашей жизни являются отнюдь не духовные цели, а исключительно материальные. Но добиваясь материального благополучия и не поднимаясь при этом на духовные вершины, вы рискуете постепенно и незаметно для себя опуститься куда ниже, чем находитесь сейчас. Гороскоп на пятницу рекомендует начать с малого и сделать добро: помогите тому, кто вас об этом попросит.

РАК – Семерка Жезлов

Появление этой карты в вашем раскладе– тревожный признак. Гороскоп на завтра готовит вас к некой битве. За то, чтобы занять свое место "под солнцем", надло будет побороться. Надо побороться. Возможно, будет тяжело. на пути могут возникать преграды и неурядицы, но помните, вам все под силу. Вы должны заранее настроиться на то, что многие из ваших планов вскоре придется спешно корректировать, а некоторые просто "выбросить за ненадобностью". Но выбрасывая старое, вы непременно обретете что-то новое.

ЛЕВ – Шестерка Кубков

Львы – уверенные в себе и внутренне раскрепощенные личности. Появление этой карты в раскладе позволяет утверждать, что в ваших силах – формировать собственную судьбу, внедь кроме вас самих никто ничего делать не будет. Однако, для этого придется более тщательно контролировать собственные эмоции. Иногда вы бываете резки, иногда – грубы, но стоит понимать, что за каждый поступок нужно нести ответсвенность. Будьте благоразумны.

ДЕВА – Тройка Жезлов

В последнее время Девы были слишком податливы и иногда вели себя странно. Тройка Жезлов свидетельствует о том, что период сомнений и раздумий в вашей жизни подошел к концу и вы готовы не только принять какое-то конкретное решение, но и активно добиваться его реализации. Для этого есть все предпосылки, механизм уже запущен.

В достижении поставленной цели у вас уже появились первые результаты. В дальнейшем вам еще предстоит перенести много трудностей, но без усилий нереально достичь мечты.

ВЕСЫ – Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов в вашем раскладе – это преодоление препятствий, стоявших на пути к цели и мешавших достичь желаемого. Победа будет нелегкой, усилий придется приложить массу. К счастью, трудности придут к вам внезапно, но так же внезапно и уйдут.

Помните, период очень благоприятен для начинаний: и не важно, займетесь ли вы созданием дома и семьи, либо же всю свою энергию направите на карьерный рост. Успех в любой избранной сфере деятельности вам обеспечен!

СКОРПИОН – Сила

Гороскоп на сегодня прямо кричит Скорпионам: все у вас будет хорошо, если вы постараетесь и не будете бояться применять собсвтенную силу. Карта, которая вам выпала – активная, позитивная и весьма спокойная. Судьба советует идти в том же направлении, двигаться, не замечая никаких преград, поскольку перед вашей внутренней силой они не смогут устоять. Возможно, вас ждет некое испытание, но Скорпионы с легкостью его пройдут, так как обладают всеми необходимыми личностными ресурсами. Трудности – временны, поэтому продолжайте сохранять спокойствие и готовьтесь наслаждаться умопомрачительным успехом.

СТРЕЛЕЦ – Тройка Кубков

Тройка Кубков в гадании по картам Таро в каком-то смысле является символом раздора. Внешне он произойдет, или внутри вас – неизвестно, однако гороскоп на пятницу советует вам быть готовым к любым событиям. Для того, чтобы сохранить равновесие, стоит прислушаться к собсвтенным желаниям и не делать поспевшных выводов.

КОЗЕРОГ – Шут

В настоящее время вы полностью зависите от судьбы. Однако, она к вам благосклонна, так что будьте смелее и просите у нее того, чего хотите. Настало то время, когда вы наконец-таки сможете выдохнуть и настроиться на положительные изменения. Расслабьтесь и просто наслаждайтесь жизнью.

ВОДОЛЕЙ – Императрица

Императрица – позитивная карта. Она говорит о стабильности, жизни в гармонии с природой и окружающими людьми, о творческих подъемах и любови ко всему прекрасному.

Карты Таро пророчат вам перспективы роста и процветание во всех сферах жизни, осталось только определить приоритеты на будущее и сделать финальный рывок. Буквально одним выстрелом вы сумеете убить сразу нескольких "зайцев".

РЫБЫ – Отшельник

У вас наступил нелегкий период. Пришло время остановиться, подумать, побыть одному и заглянуть вглубь себя. Вы запутались, потому что так и не сумели определиться, чего же на самом деле хотите. Пора задуматься: что вам нужно, иначе вы пойдете на дно и потянете за собой своих близких. Проанализируйте свои действия. Возможно, что-то делаете не так. Следует проявлять большую осторожность в своих действиях, ваша халатность не доведет до добра.

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