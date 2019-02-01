Гороскоп на 2 февраля 2019: как сегодня не попасть в беду

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Некоторым знакам зодиака сегодня будет улыбаться удача, а вот другие окажутся в довольно непростой ситуации. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, что и кому обещает на этот день персональный гороскоп.

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ОВЕН

Сегодня Овнам нужно полностью посвятить себя семье. Кроме того, постарайтесь не распыляться на мелочи, а сконцентрируйтесь на важном.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в субботу нужно полностью расслабиться и провести вечер с близкими. Ваша загруженность может плохо сказаться на вашей семье и близких.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам пора позаботиться о своем здоровье. Вы долгое время игнорировали предупреждающие сигналы, но дальше тянуть некуда.

РАК

Вам суббота готовит очень много приятных сюрпризов. Сегодня весь день вы будете испытывать только радость и легкость.

Новости Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2019 года

ЛЕВ

Львов в этот день может ждать неприятное испытание. Вам нужно быть осторожными в словах и поступках. Тогда беда обойдет вас стороной.

ДЕВА

Девам сегодня нужно поговорить с близким другом. Тайна, которая хранится у вас на сердце, не дает вам спокойно жить.

ВЕСЫ

Весам следует посвятить весь день себе: хорошо выспитесь, отдохните, сходите на прогулку или в кино. А вечером вас ждет романтический сюрприз.

СКОРПИОН

Скорпионам нужно быть сегодня осторожными. Вы находитесь на грани, перешагнув которую вы можете потерпеть значительные убытки. Хорошо обдумайте то, что происходит вокруг вас.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня предстоит напрячься. Фортуна вам в субботу не улыбается, поэтому не пытайтесь прыгнуть выше головы и испытывать судьбу.

КОЗЕРОГ

Гороскоп говорит, что сегодня вам предстоит пройти определенную точку невозврата. Вам нужно будет принять решение, которое может полностью изменить ваше решение.

ВОДОЛЕЙ

Больше общайтесь! Сегодня вас ждут новые знакомства.

РЫБЫ

В субботу вам нужно выйти из зоны комфорта, чтобы расширить свои возможности.

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