Гороскоп на 1 февраля 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2019 года, для всех знаков Зодиака

Пятница этой недели будет не лучшим днем для реализации грандиозных планов и замыслов. Для успеха в ближайшем будущем некоторым знакам Зодиака понадобиться принять меры уже сегодня. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, что и кому обещает на этот день персональный гороскоп.

Фото: rimma.co

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ОВЕН

Овны сегодня сами удивятся внезапному преподнесенному настроению, бодрости и тяге к новым свершениями. Благоприятными и полезными на будущее окажутся новые знакомства и накопленные знания.

ТЕЛЕЦ

Все важные дела, от которых напрямую зависят ваши дальнейшие успехи в карьере, сегодня стоит отложить. Как вариант, перенесите их на начало следующего дня и вы заметите, насколько легче будут даваться различные трудности.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам в эту пятницу попадется слишком много отвлекающих факторов. Вряд ли удастся сосредоточиться на каком-то конкретном деле, поэтому лучше начать с рутины, а дальше уже как будет необходимо.

РАК

Раки сегодня могут получить неожиданные новости о близком человеке. При этом известия могут быть как положительными, так и отрицательными. Какой бы ни оказалась новость проявите спокойствие, внимание, помощь предлагайте только в случае необходимости.

Новости Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2019 года

ЛЕВ

В данный период звезды помогут Львам сконцентрироваться на необходимых задачах и заняться планированием новых важных дел. Пожалуй, в эту пятницу лучше избежать поспешных действий и решений, которые могут обернуться лишь утраченными временем и силами.

ДЕВА

Конец рабочей недели - совсем не лучшее время для выяснения отношений с близкими. Обстоятельства этого дня могут расстроить вас, и в случае конфликта есть риск, что вы наговорите лишнего. Постарайтесь сегодня выслушать других и "переварить" все услышанное.

ВЕСЫ

Весам, которые находятся в длительных отношениях, пора задуматься о серьезных шагах. Пятница - благоприятный день, чтобы спланировать заключение брака, сделать предложение или же просто укрепить ваш союз простыми на первый взгляд действиями и жестами внимания.

СКОРПИОН

Скорпионам сегодня могут предложить внеплановые поездки, причем довольно длительные, не исключено, что это будут командировки за рубеж. Не стоит пугаться и отталкивать их, неожиданные путешествия сейчас пойдут вам лишь на пользу. Как минимум позволят отвлечься от утомительного однообразия будней.

СТРЕЛЕЦ

Пятница этой недели потребует от Стрельцов жесткой дисциплины, решительности, при этом внимательного подхода к вероятным сложностям и неурядицам дня. Вам покажется, что к поставленным целям вы будете двигаться слишком медленно, однако воздержитесь от резких решений и желания торопить события.

КОЗЕРОГ

Гороскоп на сегодня сулит Козерогам успех и вдохновение, которые решат посвятить себя строительству, уборке и прочим делам по благоустройству жилища. Возьмите отгул, если слишком загружены работой.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно, что весь день Водолеи будут заняты настолько рутинными и однообразными задачами начальства, что уже к вечеру вас посетят мысли об увольнении и кардинальных переменах в жизни. Но не стоит сегодня принимать столь важных и судьбоносных решений. Потерпите до выходных, выдохните.

РЫБЫ

Пятница покажется Рыбам самым насыщенным рабочим днем, в течение которого вы рискуете растратить свои энергетические запасы. Существует высокая вероятность конфликтов на бытовой или профессиональной почве.

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