Гороскоп 5 марта 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Второй рабочий день недели обещает быть положительным для Близнецов и Львов. Тельцам и Весам же может быть не просто, а вот некоторым знакам зодиака следует задуматься над своим поведением. OBOZREVATEL предлагает читателям подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

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ОВЕН

Временами любые способы достижения цели - хороши. Овнам следует не забывать об этом на протяжении всего вторника.

ТЕЛЕЦ

Тельцы сегодня весь день будут двигаться куда-то не туда, что грозит превратить день в неудачный. Однако этот негативный опыт сослужит вам большую пользу в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам во второй день недели гороскоп обещает приятный финансовый сюрприз. При этом величина этого сюрприза будет напрямую зависеть от ваших усилий.

РАК

Ракам в начале недели лучше быть терпимее и не гнуть свою линию любой ценой. Прислушивайтесь ко мнениям других и будет вам счастье!

ЛЕВ

Сегодня Львы настроены на авантюры и рисковые поступки. Во вторник вы будете полны смелости и решимости, чтобы их совершать.

ДЕВА

Девы во вторник окажутся близки к выходу из тупиковой ситуации, которая давно вас мучает. Сумеете ли вы найти выход? Зависит только от вашей рассудительности.

ВЕСЫ

Весы сегодня могут столкнуться с финансовыми проблемами, которые станут для вас абсолютным сюрпризом. Однако не спешите брать в долг - скоро все наладится.

СКОРПИОН

Вероятно, сегодня кто-то из близки или коллег неприятно удивят вас поступком, которого вы от него никак не ожидали.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам во вторник лучше не браться за новые начинания, а разобраться с накопившимся грузом старых дел.

КОЗЕРОГ

В начале рабочей недели Козероги могут вплотную заняться решением финансовых вопросов. В ближайшее время ожидается денежное прибавление

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит задуматься о количестве задач, которые вы успели водрузить на свои плечи с начала рабочей недели и поумерить пыл.

РЫБЫ

Рыбам в этот день может предстоять незапланированная поездка, которая окажется сложной физически, однако довольно приятной морально.

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