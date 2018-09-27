Будет жарко: самые страстные знаки Зодиака

Им присущи любовь "с перчинкой", страсть и тотальный фейерверк эмоций, словно в испанском кино. Эти знаки Зодиака смотрят на отношения совершенно иначе, некоторые из них - отчаянные романтики, некоторые же - уверенные в себе, жаркие мачо, готовые выбить из седла любого конкурента.

OBOZREVATEL собрал для читателя тройку самых любвеобильных знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают порывы страсти, ярких чувств и готовность отдать все на свете во имя любви.

Фото: edimdoma.ru

ЛЕВ

Если в каждодневной жизни Львы могут показаться весьма смиренными, романтическими натурами, то в любви непременно вас удивят пылкостью и бесконечным зарядом страсти. Представители этого знака Зодиака отличаются большой энергичностью и сентиментальностью, нередко проявляют ревность и вспыльчивость. Чувства Львов, как правило, интенсивные и глубокие, поэтому с ним можно построить долгие и счастливые отношения.

РЫБЫ

Рыбы, как ни странно, еще один довольно страстный, чувственный и отдающий себя без остатка знак Зодиака. Рыбы умеют любить, соблазнять и обладают уникальным характером, излучающим буквально заразительную энергию и эмоции. Любовь для этого знака всегда на первом месте, вслед за ней - полное духовное слияние с партнером.

ВЕСЫ

Рожденные под знаком Весов умеют любить страстно, пылко, романтично. С ними всегда интересно и приятно, поскольку Весы являются искусными соблазнителями и страстными любовниками. Они привыкли быть лидерами и вряд ли просто так уступят место конкурентам. Весы очень эмоциональны, нередко вспыльчивы, но их чувства в большинстве случаев искренние и поразительно глубокие.

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