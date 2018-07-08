Болевые точки знаков Зодиака: как расположить или избавиться от надоевшего партнера

Если вы знаете дату рождения собеседника, ваше общение становится эффективнее в разы. Специально для OBOZREVATEL эксперт по астрологии и фэн-шуй Виталий Дяченко указал на самые выраженные болевые точки представителей знаков Зодиака. Надавливая на них, вы можете как расположить человека к себе, так и красиво избавиться от надоедливого поклонника. При этом, ничего особенного не предпринимая. И уж теперь вы точно знаете, над чем вам самим нужно поработать, чтобы вами не манипулировали.

Овен

Прирожденный лидер. Особо стоит выделить женщину-Овна: она самая независимая среди представительниц слабого пола, и вряд ли отличается повышенной сексуальной потребностью.

Чтобы расположить Овна, последнее слово должно оказаться за ним.

Чтобы избавиться от надоевшего вам Овна, исправляйте его, включайте "режим училки", и спорьте до исступления. После утверждения договоренностей вносите новые правки. А лучше расскажите, что все, о чем договорились, было неправильно. Овен по достоинству оценит вашу занудливость, и вскоре вы избавитесь от неприятной компании.

Телец

Всегда уверен в себе. У женщин проявляется чувственность и повышенная сексуальная потребность.

Тельца легко завоевать ценным подарком. Впрочем, он будет благодарен даже пробнику парфюма или конфетам. Кстати, вы сразу увидите, если Телец влюблен сам: он будет задаривать вас сувенирами, а от его шоколадок разовьется диабетический шок. На крупные подарки сам Телец сразу не решается. Но стоит вам подарить ему что-то ценное, сразу же будете записаны в список его фаворитов. Главное – чтобы подарок был осязаем физически. Поездку на море за ваш счет или вашу помощь в работе он даже не заметит.

Избавиться от неприятного вам Тельца сложно. Если такой за вас взялся, вас можно пожалеть: не брать трубку и включать режим "снежинки" бесполезно. Требуя вашего ответа здесь и сейчас, он доведет вас до разрыва аорты, стерпит многое, переживет всех бывших, настоящих и будущих. Он умеет ждать, и прятаться не получится. Будете сопротивляться — добавите Тельцу азарта.

Надежный способ избавиться от Тельца — стать для него бесполезным: как материально, так и эмоционально. Игнорируйте его просьбы. Слушайте, соглашайтесь, но все делайте по-своему. А еще лучше — заставьте его тратиться на рестораны и общие покупки. Экономность Тельца — его сильная, и одновременно слабая сторона. Но ни в коем случае не показывайте, что можете позволить себе дорогие покупки, иначе заинтересуете Тельца в качестве партнера. И потом он силой заставит вас соответствовать этому имиджу, да еще и делиться с ним.

Близнецы

Порой кажется, что способны испытать оргазм при виде своего изображения в зеркале шкафа. Могут самозабвенно рассказывать о своих приключениях, не замечая, что у собеседника другое настроение. Близнецы способны генерировать новые идеи, и это лучшие представители творческих профессий.

Расположить Близнеца — занять какой-то цацкой его непоседливый ум, подбросить новую информацию или просто болтать на интересующие его темы, не теряя способности быстро переключаться. Близнец — не из тех, кто способен наслаждаться одиночеством.

Чтобы избавиться от Близнеца, вовлеките его в нудные и долгоиграющие процессы. Например, напомните, что пока мы качественно не сделаем старое дело, за новые идеи не беремся. Меньше слов, работай давай.

Рак

Настолько волнуется, как его воспринимает социум, что становится застенчив. Хотя со стороны кажется, что выворачивает свой мир до самой подкладки, выплескиваются лишь чувства и эмоции — мысли и планы тщательно скрываются. Ему не важно, кто в отношениях главный.

Расположить к себе Рака — окружить его уютом. Уютная атмосфера, рестораны с хорошей едой (но не многолюдные), новый опыт, поездки в новые города и страны, которые непременно должны проходить с комфортом. Если он заявит, что его вымотал плацкарт — считайте, что вы получили желтую карточку.

Надежный способ оттолкнуть Рака — теребить его по мелочам. А самый простой – несколько раз перезвонить, чтобы уточнить еще какую-то деталь, попросить его принять решение, а затем потребовать исполнять, что он пообещал под давлением эмоций. Его как ветром сдует. А на следующий день, пока он не успел опомниться после давления, повторите накатанный процесс с другой историей. "Обещать – не значит жениться" — это о Раке.

Лев

Прямолинеен, как дверной косяк. Женщины, темпераментны, но это не сексуальность.

Чтобы расположить Льва, он должен стать центром вашего внимания. Его не интересует ваш опыт, потому что у него лишь две точки зрения: его собственная и ошибочная. Хотите найти с ним общий язык — дополняйте его, подсказывайте, подбрасывайте идеи. Если видите сопротивление, признайте, что, возможно, вы и не правы. Даже если так не считаете.

Надежный способ оттолкнуть Льва — задеть его гордость, поставить под сомнение его авторитет, часто переспрашивать о банальных вещах и пересказывать давно известные ему факты. А еще скажите, что вы лучше знаете тему, о которой он вам пытается рассказать, и на самом деле все не так.

Дева

Склонна к флирту, и у нее повышена сексуальная потребность. Правда, без секса она скучать не будет, найдет себе интеллектуальную работу.

Дева настолько падка на внешнее внимание, что страдает от этого, не будучи способной отличить искренность от манипуляций. Зная этот свой недостаток, будет проверять вас до самой пенсии: залезет в телефон, прочитает все переписки, соберет сплетни от всех соседок по балконам. Впрочем, такая черта не уберегает Деву от ошибок, а добавляет новых проблем.

Избавиться от Девы непросто. Она может 2 недели держать в голове неоконченный скандал, а затем перезвонить. Самое сильное для Девы оскорбление — обвинить ее в дилетантстве в сферах, которыми она гордится.

Весы

Дипломат, который создан, чтобы загребать жар чужими руками. У женщин сексуальная потребность невысокая.

Расположить к себе Весы — похвалить и посочувствовать, поберечь их покой и оградить от лишних переживаний. Не обсуждать личности, кто прав, а кто виноват, а исключительно действия — что сделано, а что предстоит исправить, ни в коем случае не называя имен виновных. Но опять же, взяв на себя черновую работу, оставив Весам задачу позвонить, договориться, пробить информацию, засветиться. Весы сразу же запишут вас в список попутчиков.

Способ потерять Весы из своего вида — нагрузить чужими проблемами (особенно если они не имеют из них прямой выгоды), и втянуть в споры.

Скорпион

Настолько обидчив и мнителен, что за тремя соснами не видит главного. Может размениваться по мелочам. У женщин повышена сексуальная потребность, склонность к изменам.

Скорпиона можно расположить к себе подарками. Но не переусердствуйте, иначе быстро станете его собственностью, которую он держит цепко, и при этом не ценит. Скорпион проявляет интерес к людям с загадкой: его интерес можно лишь заслужить легкими интрижками и недоговоренностями за кадром, при этом не допуская ревности, которая в его исполнении опасна и беспощадна.

Способ потерять контакт со Скорпионом — высмеять его, а лучше подключив к этому группу людей. Он так стыдится осуждения, что заблокирует вас даже в соцсетях.

Стрелец

Презирают социальные условности, при этом ненавидят собственничество, из-за чего у них часто не складываются брак и семейная жизнь. Женщины не обладают повышенной сексуальностью. Любовь Стрельца — это спорт: дальше, больше, сильнее, новее. Если переключить внимание Стрельца с новых партнеров на новые сферы жизни, он останется вам верен.

Расположить Стрельца — помочь расширить сферы его жизни. Любит путешествовать – придется обсуждать маршруты, любит походы налево — придется разговаривать о бывших, любит светскую жизнь – придется принимать участие в его пиаре и висеть в клубах, любит новые знания — придется подбрасывать свеженькую информацию.

Оттолкнуть Стрельца проще простого: обвинениями. Сам сбежит.

Козерог

Продумывает свои действия до микрометра. Да еще, и с планом B, C, и D. Другая сторона медали — авторитарность, а также тоска и уныние. В депрессию его вгоняет потребность выполнять общее дело в одиночку. У женщин, как правило, повышена сексуальная потребность, которая часто скрывается под внешней неприступностью.

Чтобы расположить Козерога, помогите реализовать его планы. Их обсуждение для Козерога порой важнее самого дела. Нужна определенность: что мы делаем, если нам откажут, что ска куда поедем, если в том супермаркете не окажется краски, куда планируем ехать в отпуск через год. Это мотивирует и вдохновляет его. Спонтанность в понимании Козерога — это название психиатрического диагноза. Потому принимайте активное участие в реализации его планов.

Оттолкнуть Козерога можно, если противопоставить его планам свои, и заставить его делать в одиночку общие дела, так, чтобы он не ощущал поддержки и уверенности в завтрашнем дне. И чаще меняйте договоренности: ехали на кофе, по дороге зашли в галерею с китайскими вазами, а на кофе времени не осталось.

Водолей

Поклонник современного и свободного. Верит, что всегда прав, да еще и искренне, ценит свою свободу. Идеал любви у женщин — дружба, когда с партнером можно поделиться самым сокровенным. Часто они сексуально холодны и склонны к разрыву отношений. Ведь любят идеи свободной любви.

Расположить Водолея — подчеркнуть его правоту. Правда, не переборщите: Водолей быстро сечет лесть и манипуляции. И как только видит намек, что кто-то пытается взять под контроль, сразу же настораживается. Водолей — как рыба: не держишь — уплывет, сожмешь крепко — выскользнет.

Самое страшное для Водолея оскорбление — обвинение в неправоте. Начинайте разговор с допросов и контроля: "Ты почему не брал трубку? Где ты был в 7 вечера? Имейте на каждое его возражение 10 заготовок ответов. А еще преследуйте его звонками. Водолей, конечно же, найдет что ответить, с азартом вовлечется в спор, но в следующий раз вы его не увидите.

Рыбы

У женщин повышенная сексуальность, они слабы к мужскому полу. Флиртуют, но при этом ждут принца до самой пенсии. Реальные люди их не устраивают из-за неоправданных страхов Рыбы. Нерешительны и склонны к самообману. Часто страдают от непонимания близких.

Расположить Рыб означает проявить понимание. Простая фраза — "Да ты что! Как он мог! Я бы поступил так же, как я тебя понимаю!". Бережно уважайте Рыб и их право на ошибку, невзирая на фантазии, неправоту. Помогите Рыбе разложить ситуацию по полочкам, не обвиняя их в неправоте, а подсказывая как вариант, как возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны. И станете лучшим другом.

Потерять Рыбу — заявить, что вещи, которыми она с вами делится — не главное. Это вообще ерунда.

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