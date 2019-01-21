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/Астрология

Берегитесь! Самые подлые знаки Зодиака

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Доверие — огромный риск. Чтобы не стать жертвой подлости и предательства, желательно отлично разбираться в людях.

OBOZREVATEL составил список самых подлых знаков Зодиака, от которых стоит держаться подальше.

Берегитесь! Самые подлые знаки Зодиака

Фото: gazeta-76.com

Весы

Весы, пожалуй, самый коварный знак Зодиака и ради собственной выгоды они могут пойти на многое. С виду представители этого знака могут казаться хорошим другом, но стоит попасть в неординарную ситуацию — себя они спасут в первую очередь, а до вас им не будет дела. Они легко "поставят подножку" и переступят через жертву, если того потребует ситуация.

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Водолей

Представители этого знака очень злопамятные. Они помнят все без исключения неосторожно брошенные в их адрес слова, хранят каждую мелкую обиду. Водолеи никогда не подают вида, что их самолюбие было задето, но начинают составлять план мести. И уж поверьте, мстят они хладнокровно и нещадно.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака всегда берут слишком много на себя. У них существует только два мнения: свое и неправильное. Раки без малейших раздумий вычеркнут вас из своей жизни, если вы не станете делать то, что нужно именно им. Также они в какой-то мере эгоисты и люди, которые совершенно не умеют хранить тайны.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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