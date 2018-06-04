Адский нрав: самые скандальные знаки Зодиака

Для кого-то скандал или ссора - огромная эмоциональная затрата, но есть люди, которые не представляют без подобных событий свою жизнь.

OBOZREVATEL составил список самых скандальных знаков Зодиака.

Козерог

Козероги любят портить настроение другим. За счет этого, им удается самоутверждаться и "подпитываться" энергией. Причина подобного поведения зачастую одна - низкая самооценка. Козероги пытаются скрыть неуверенность в себе весьма необычным способом - нападая первыми.

Козероги способны обидеть колким замечанием даже самых близких людей. Конечно, если вы будете слабо реагировать на склочный характер Козерога, он очень быстро устанет и вы будете в безопасности.

Скорпион

Скорпионы хорошо готовятся перед тем, как ужалить. Для них главное - сделать скандал громким и эффектным. Будьте готовы к тому, что ни один ваш аргумент в споре не будет приниматься всерьез. В порыве гнева Скорпионы будто ослеплены своей правотой и просто не могут критично оценивать ситуацию.

Скорпионы во многом заложники своего вспыльчивого характера, но им не чуждо проявление тепла и заботы. Если вам удастся показать Скорпиону бонусы другой жизни - возможно, в отношениях с этим знаком Зодиака вас будет ожидать меньше разочарований.

Овен

Упертость Овна делает их в некоторых ситуациях заложниками своего же нрава. Их скандалы часто строятся на реальных доказательствах вины собеседника или кричащих фактах, но при этом они не признают, что им всего лишь не хватает мягкости.

Овнам следует развивать в себе терпимость. Переругаться со всеми - легче всего, а вот заново строить дружеские отношения бывает очень сложно.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.