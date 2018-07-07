Адский характер: самые вредные знаки Зодиака

У каждого из нас в окружении есть люди, с которыми очень сложно общаться: они либо сразу же провоцируют конфликты, либо обижаются на совершенно адекватные высказывания в свою сторону.

Иногда адский нрав личности может стать настоящим испытанием для окружающих. И, несмотря на то, что вы тщательно подбираете слова при разговоре и не делаете никаких спорных поступков, они все равно обижаются или попросту "раздувают из мухи слона".

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые вредные, ведь нередко и гороскоп влияет на формирование нашего характера.

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РАК

Представители этого созвездия - весьма специфические и иногда могут быть совершенно непредсказуемыми. Они, как едва не самые вредные знаки Зодиака, могут за несколько секунд вывести из себя любого, кто чем-то им не угодил. К тому же, Раки нередко не умеют реагировать на конструктивную критику, так как считают себя лучше всех остальных. С ними очень сложно общаться, а если точки соприкосновения уже найдены, то даже малейшее "резкое движение" может разжечь огромный скандал. Будьте осторожны с ними, тем более, что гороскоп для всех знаков Зодиака рекомендует всегда держаться от них на расстоянии вытянутой руки, если представляется такая возможность.

ВЕСЫ

Самые вредные знаки Зодиака, такие как Весы, отличаются по-настоящему противным характером. Они очень требовательны, любят ссориться, сплетничать и скандалить, даже не имея для этого причин. Особенностью нрава Весов также является их нерешительность и неумение принимать решения. Вместе с конфликтными настроями получается поистине адская смесь.

Интересно, что Весы в основном действуют исподтишка, поначалу просто делая мелкие пакости, но потом это может вылиться в огромную склоку. Для них совершенно не имеет значения, насколько человек близок: под удар могут попасть родственники, любимые, друзья и просто малознакомые люди. Нередко они могут ябедничать, клеветать или сплетничать совершенно не имея никаких оснований для этого.

РЫБЫ

Представители этого знака - сварливые и вспыльчивые, хотя иногда создают ощущение совершенно адекватных людей, Традиционно самые вредные знаки Зодиака - агрессивные, пассивные к чужим чувствам и переживаниям, а также очень импульсивные. Если их разозлить - они не остановятся ни перед чем, только для того, чтобы обидеть свою жертву.

Правда, если говорить конкретно о Рыбах - не все так безнадежно. В тех случаях, когда человек им симпатичен, они готовы закрывать глаза на все его странности, критические высказывания и противоречивые поступки. Однако стоит помнить, что этот "мир" может длиться недолго - Рыбы могут переметнуться на другую строну совершенно внезапно. А еще они очень упрямые, поэтому никогда не признают своих ошибок.

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