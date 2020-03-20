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20 марта • обновлено в 14:10
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/ Женский журнал

Американский актер раскрыл подробности отношений с Маркл: его пытались купить

1.5т
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Известный американский актер Саймон Рекс заявил, что британские таблоиды предложили ему 70 тысяч долларов за ложь об отношениях с Меган Маркл.

Так, по словам знаменитости, СМИ заинтересовались ним после информации о свидании с Меган. Однако, как утверждает Саймон, это и свиданием назвать было сложно, потому что они просто пообедали после телешоу. Об этом он рассказал в подкасте Hollywood Raw.

Саймон Рекс и Меган Маркл

Саймон Рекс и Меган Маркл

"Однажды мы встретились, но это не было похоже на свидание. Я просто познакомился с ней на телешоу, и мы вместе пообедали. Вот и все. Когда об этом стало известно, несколько британских таблоидов предложили мне 70 тысяч долларов, чтобы я солгал, что мы якобы переспали. Я отказался, так как считаю, что я не имею права лгать и позорить королевскую семью", – рассказал актер.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: gettyimages.com

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что жена принца Гарри Меган Маркл не планирует возвращаться в киноиндустрию. Источники, приближенные к Маркл отметила, что она скорее откроет собственную кинокомпанию.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Меган Маркл
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